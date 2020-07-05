Местечковость украинской прессы зашкаливает. Воистину, хутор и хуторяне должны смотреть только программу "Свинская жизнь" с ведущей-дебилкой с ее дебильным голосом и ее дебильными шляпками...

Наша пресса СЕГОДНЯ в основном тиражирует ослоумные и мелкотравчатые псевдоостроты типа нардепки Скороход, которая посмела пожурить за дикое хамство руководителей слуг народа, просравших игорный бизнес, а в это время весь цивилизованный мир на первых страницах всех ведущих медиа обсуждают громкий арест силами гениального ФБР любовницы-подельницы педофила номер один в мировой истории Эпштейна: Гислен Максвелл, оказывается, не только была беспредельной секстоваркой для самого Эпштейна и его друга Билла Клинтона, но и активно подкладывала в постель сильных мира сего несовершеннолетних и несмышленных красоток. Под прицелом мргучего ФБР оказался даже британский принц Эндрю, который неудачно "дружил" с Эпштейном, который с помощью невинных девичьих тел решал в этом грешном мире любые вопросы.

Ну., а шо наши гэбээры etc: ни коррупционеров не находят, ни педофилов??? Остается одна надежда на ФБР!!!

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