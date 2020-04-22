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22 апреля • обновлено в 20:58
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У митрополита Тернопольского и Кременецкого УПЦ МП обнаружили COVID-19

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У митрополита Тернопольского и Кременецкого УПЦ МП Сергея обнаружили коронавирус COVID-19.

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Он по состоянию на 22 апреля находился в Александровской клинической больнице Киева. Об этом на заседании Тернопольского городского оперативного штаба по преодолению чрезвычайной ситуации рассказал заместитель начальника областного лабораторного центра Владимир Паничев, написал "Укринформ".

"Киевские коллеги сообщили нам, что в Александровской больнице лечат митрополита Сергея. Кроме того, болезнь уже подтвердили в четырех священников и диакона, которые касаются Почаева. Также коронавирус обнаружен у священника, что имеет отношение к Почаеву, и его жены", – рассказал Паничев.

У митрополита Тернопольского и Кременецкого УПЦ МП обнаружили COVID-19

У митрополита Тернопольского и Кременецкого УПЦ МП обнаружили COVID-19

УПЦ

По словам медика, по состоянию на 22 апреля ситуация с распространением COVID-19 на Тернопольщине оставалась сложной, наблюдалась вспышка инфекции.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 22 апреля в Украине было зафиксировано 6592 случая заражения коронавирусом. Умерли уже 174 человека, а выздороветь удалось 424-м.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Коронавирус
Место
Украина Тернополь
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Vazelinenko Purgen
Vazelinenko Purgen
Не зрозумів, чому цей піп не лікується молитвами і причастям? на крайній випадок в монастирському лазареті.
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