В Киево-Печерской лавре подтвердили, что их настоятель, митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) прошел тест на коронавирус COVID-19.
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Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщила пресс-служба церковников. Отмечается, что ПЦР-тестирование также провели братии Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, однако точное количество людей, у которых подозревают COVID-19, не указывается. Священнослужители также прошли медосмотр.
Пресс-служба заявила, что тесты были сделаны "для предотвращения вспышки эпидемии".
"Результат обследования будет известен в ближайшее время. Сейчас жалоб на самочувствие у владыки нет", – заявили в лавре.
Во всех помещениях лавры провели обработку дезинфицирующими растворами, богослужения совершаются в закрытом режиме через видеотрансляцию, то есть без допуска в храм верующих.
"Братия лавры продолжает усиленно молиться о выздоровлении всех, кто заболел новым инфекционным заболеванием", – подытожила пресс-служба.
Митрополит Павел
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Как писал OBOZREVATEL, накануне СМИ сообщили, что у 58-летнего митрополита якобы обнаружили коронавирус. Недомогание священнослужитель почувствовал еще три дня назад, сейчас же инфекция якобы подтвердилась.
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