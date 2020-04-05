В Киево-Печерской лавре подтвердили, что их настоятель, митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) прошел тест на коронавирус COVID-19.

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Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщила пресс-служба церковников. Отмечается, что ПЦР-тестирование также провели братии Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, однако точное количество людей, у которых подозревают COVID-19, не указывается. Священнослужители также прошли медосмотр.

Пресс-служба заявила, что тесты были сделаны "для предотвращения вспышки эпидемии".

"Результат обследования будет известен в ближайшее время. Сейчас жалоб на самочувствие у владыки нет", – заявили в лавре.

Во всех помещениях лавры провели обработку дезинфицирующими растворами, богослужения совершаются в закрытом режиме через видеотрансляцию, то есть без допуска в храм верующих.

"Братия лавры продолжает усиленно молиться о выздоровлении всех, кто заболел новым инфекционным заболеванием", – подытожила пресс-служба.

Митрополит Павел Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, накануне СМИ сообщили, что у 58-летнего митрополита якобы обнаружили коронавирус. Недомогание священнослужитель почувствовал еще три дня назад, сейчас же инфекция якобы подтвердилась.

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