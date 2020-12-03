В Минздраве объяснили, почему бесконтрольный прием антибиотиков смертельно опасен

В Министерстве здравоохранения рассказали, что антибиотикорезистентность – это устойчивость бактерий к антибактериальному препарату, который должен их уничтожить.

Данный процесс считают реальной угрозой человечеству, говорится на странице Центра общественного здоровья. Если так пойдет дальше, то смертельным болезням, возбудителями которых являются бактерии и с которыми врачи научились бороться с помощью антибиотиков, будет нечего противопоставить.

"Кто-то принимает антибиотики без назначения врача. Кто-то не соблюдает рекомендаций и прекращает принимать препарат по своему усмотрению. Это ускоряет антибиотикорезистентность", – говорится в сообщении.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), если ничего не предпринять уже сейчас, то к 2025 году большая часть противомикробных препаратов потеряет свою эффективность.

"Лечение отита, цистита больше не ограничится приемом лекарств. А акушерам нужно будет вспомнить, как принимать тяжелые роды без кесарева сечения. Потому что операция будет грозить роженице смертельной инфекцией", – заявили специалисты.

Этого нельзя допустить, подчеркнули они.

Антибиотикорезистентность смертельно опасна для человечества Facebook Центр общественного здоровья

Так возникает антибиотикорезистентность Facebook Центр общественного здоровья

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что из-за неконтролируемого употребления антибиотиков при коронавирусе через 6-12 месяцев Украину ожидает стремительная летальность от бактериальной пневмонии или даже от банального аппендицита.

Об этом сказал главный анестезиолог Министерства здравоохранения, профессор Сергей Дубров. По его словам, антибиотики можно принимать только 5% больным COVID-19 в случае осложнения состояния.