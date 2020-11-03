У министра экологии Абрамовского обнаружили коронавирус

Мирослав Семенюк Общество 17:15, 3.11.2020 Обновлено: 17:32, 3.11.2020

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский заболел коронавирусом (COVID-19).

Как сообщил Абрамовский в Facebook, он получил положительные результаты ПЦР-теста.

"Сейчас нахожусь на самоизоляции и лечусь дома. Самочувствие удовлетворительное", – написал министр.

Он добавил, что продолжает работать онлайн, все рабочие вопросы и процессы будет контролировать дистанционно.

Facebook Романа Абрамовского
Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заболел COVID-19.

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