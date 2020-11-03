У министра экологии Абрамовского обнаружили коронавирус
Абрамовский получил положительные результаты ПЦР-теста
Самочувствие у него удовлетворительное
Министр находится на самоизоляции и лечится дома
Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский заболел коронавирусом (COVID-19).
Как сообщил Абрамовский в Facebook, он получил положительные результаты ПЦР-теста.
"Сейчас нахожусь на самоизоляции и лечусь дома. Самочувствие удовлетворительное", – написал министр.
Он добавил, что продолжает работать онлайн, все рабочие вопросы и процессы будет контролировать дистанционно.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заболел COVID-19.