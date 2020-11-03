У министра экологии Абрамовского обнаружили коронавирус

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
1,5 т.

  • Абрамовский получил положительные результаты ПЦР-теста

  • Самочувствие у него удовлетворительное

  • Министр находится на самоизоляции и лечится дома

Абрамовский заразился COVID-19

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский заболел коронавирусом (COVID-19).

Как сообщил Абрамовский в Facebook, он получил положительные результаты ПЦР-теста.

"Сейчас нахожусь на самоизоляции и лечусь дома. Самочувствие удовлетворительное", – написал министр.

Он добавил, что продолжает работать онлайн, все рабочие вопросы и процессы будет контролировать дистанционно.

Facebook Романа Абрамовского
Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заболел COVID-19.

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