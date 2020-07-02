У мэра Коломыи и его зама подтвердили COVID-19
Мэр города Коломыя Ивано-Франковской области Игорь Слюзар подхватил коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Городской глава уточнил, что чувствует себя хорошо.
"Сегодня получил результат ПЦР-теста. У меня обнаружили COVID-19. Никаких симптомов пока. Самочувствие хорошее", – написал он.
COVID-19 обнаружен и у одного из его заместителей. Оба вместе с семьями будут находиться две недели на самоизоляции.
Также ближайший круг общения чиновников пройдет тестирование.
По данным онлайн-карты СНБО, в Ивано-Франковской области зафиксировано 2 489 случаев коронавируса. При этом вылечились 1 108 пациентов и 102 скончались.
Как сообщал OBOZREVATEL, у ректора Сумского государственного университета обнаружили коронавирус. Именно в этом учреждении 25 июня провели внешнее независимое оценивание.