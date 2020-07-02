У мэра Коломыи и его зама подтвердили COVID-19

Мэр города Коломыя Ивано-Франковской области Игорь Слюзар подхватил коронавирусную инфекцию COVID-19.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Городской глава уточнил, что чувствует себя хорошо.

"Сегодня получил результат ПЦР-теста. У меня обнаружили COVID-19. Никаких симптомов пока. Самочувствие хорошее", – написал он.

Результат ПЦР-теста Facebook Игоря Слюзара

COVID-19 обнаружен и у одного из его заместителей. Оба вместе с семьями будут находиться две недели на самоизоляции.

Также ближайший круг общения чиновников пройдет тестирование.

Facebook Игоря Слюзара

По данным онлайн-карты СНБО, в Ивано-Франковской области зафиксировано 2 489 случаев коронавируса. При этом вылечились 1 108 пациентов и 102 скончались.

Ситуация по заболеваемости в Ивано-Франковской области

Как сообщал OBOZREVATEL, у ректора Сумского государственного университета обнаружили коронавирус. Именно в этом учреждении 25 июня провели внешнее независимое оценивание.