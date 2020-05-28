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28 мая • обновлено в 21:12
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"У меня врагов нет!" В Николаеве торговали одеждой с символикой России: разгорелся скандал

9.3т
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В Николаеве в одном из магазинов продавали футболку с символикой страны-агрессора России.

Видео в Facebook опубликовал Павел Ткаченко. На футболке изображен герб РФ – двуглавый орел и надпись "Вечно верный".

Мужчина спросил продавцов, откуда у них в продаже эта футболка. Но одна из продавщиц накинулась на него с критикой, отвечая, что она сама россиянка, и 40 лет живет в Украине.

Продавщица в магазине

Продавщица в магазине

Скриншот

"У меня врагов нет. У меня все люди братья… Мой сын никого не убил… Обращайтесь к олигархам, кто делит территорию, а не к нам", – отвечала женщина.

После Ткаченко пообщался с администратором магазина. В итоге было решено снять с продажи футболку и выкинуть ее в урну.

Публикация в соцсети набрала свыше 1,5 тысяч лайков, больше 570 комментариев и 7,8 тысяч репостов. Пользователи сети поддерживали автора видео и осуждали продавщицу.

"Хороший магазин. Есть где одевать и выбрать рабов, если что" "Продавщица с*парка", "С*чара московская", "От курва, голову оторвать", "Красава. У нас война, а оно торгует символикой оккупанта", – негодовали в сети.

В Николаеве торговали одеждой с символикой России: разгорелся скандал

Скриншот

В Николаеве торговали одеждой с символикой России: разгорелся скандал

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, украинских боксеров Усика и Ломаченко загнобили в сети за "зашквар" с гражданством России.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина Николаев
Теги
сепаратист соцсети
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