"У меня щемило сердце!" Генерал описал самую жуткую операцию в Чернобыле

Самой страшной операцией во время ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС была очистка крыши станции от ядерного топлива. Добровольцы делали это вручную.

Эта жуткая картина также вошла и в телесериал "Чернобыль" от HBO. Реальные же события описал генерал-майор, который руководил операцией по удалению высокорадиоактивных элементов из особо опасных зон Чернобыльской АЭС Николай Тараканов. Он также стал прототипом одного из героев телекартины, сообщает "Дождь".

"Эта операция примерно продолжалась дней пять. А самая страшная операция была ― надо снимать ядерное топливо. Это же графит где-то 800 рентген и так далее. Но когда мы пришли снимать ядерное топливо, которое надо было снять, уже после графита, то, вы знаете, у меня щемило сердце, когда я отправлял солдат туда", – говорит он.

Николай Тараканов RT

По его словам, самые главные моменты руководства операцией сценаристы американского фильма передали блестяще.

Например, тот момент, когда ликвидаторов отпускали на крышу строго по времени, иначе они бы не выжили.

Николай Тараканов в сериале "Чернобыль"

"Мои ученые просчитали, сколько может солдат работать в этой зоне, минуту, две или три. Вычислили, что да, солдат может работать, например, пять минут. Пять минут в этой зоне. Я не говорю о тех зонах, где были семь тысяч рентген в час, это под трубой", – пояснил Тараканов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению публициста Федора Крашенинникова, настоящая ценность "Чернобыля"от HBO состоит в том, что он показал цену лжи, которая исходит от властей сначала в СССР, а теперь и от российских.

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