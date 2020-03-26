К зараженным идут в одной маске: в Украине уже 8 медиков подцепили коронавирус

В Украине у восьми медиков официально подтвержден коронавирус. Последние четыре случая — в Монастырисском районе Тернопольской области. В том числе, и у заведующего Центром первичной медицинской помощи. Сейчас он дома на самоизоляции.

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У врачей по-прежнему нет средств защиты, и они первыми становятся жертвами опасного вируса. Подробности - в материале OBOZREVATEL.

Все ушли на карантин

По состоянию на утро, 26 марта, в Тернопольской области – 15 случаев COVID-19. Там уже зафиксирована первая смерть. Это – житель села Ковалевка Монастырисского района.

Всего в районе коронавирус подтвержден у 11 человек, четверо из которых врачи. Среди заболевших и заведующий Центра первичной медико-санитарной помощи Монастырисского района Андрей Мушинский.

"У меня подтвержден диагноз. Нахожусь дома на самоизоляции в удовлетворительном состоянии. Еще одна врач болела на протяжении недели, уже лучше себя чувствует. Еще одна дома, тоже температурила, ее состояние сейчас улучшилось. От кого именно мы заразились — я не знаю, больных принимали массово", – сказал нам Мушинский.

Спасатели обрабатывают дезинфекторами Монастырисскую больницу ГУ ГСЧС в Тернопольской области

Он добавляет, что у них осталось три защитных костюма, маски и дезинфицирующие средства в Центре были. Но вчера (25 марта - Ред.) заведующий принял решение закрыть учреждение, а всех сотрудников отправить на карантин. Теперь больных принимают в амбулатории.

В городе Монастыриске четыре врача заболели коронавирусом ГУ ГСЧС в Тернопольской области

Еще один заболевший – врач районной больницы Монастырисского района. А в Тернополе диагноз коронавирус поставили стоматологу, который недавно вернулся из Австрии.

В Виннице заболела медсестра роддома

Также COVID-19 подтвердили у 42-летней медсестры из Винницы. По слухам, она работает в роддоме №2, а заразилась от родственников, которые недавно вернулись из Польши. Правда, подтвердить или опровергнуть эту информацию в роддоме не смогли, мол, это к руководству, а они все на совещании.

Еще два случая заболевания — в инфекционной больнице Ивано-Франковска. Там медсестры оказывали помощь 56-летней женщине, которая умерла несколько дней назад.

ГСЧС Тернопольской области

Сегодня в Украине зарегистрировано 156 случаев заболевания коронавирусом. Но как только был поставлен первый диагноз, медики забили тревогу — из средств защиты у многих до сих пор только маски. Их катастрофически не хватает, и почти во всех городах волонтеры и просто неравнодушные призывают людей помочь необходимым.

Как уже писал OBOZREVATEL, врачи скорой помощи в Киеве во время эпидемии коронавируса на вызовы ездят без защитных костюмов. Все, что им выдают – это перчатки, антисептик и обычные медицинские маски, которые на самом деле от COVID-19 не спасут.

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