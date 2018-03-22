"У меня не помокрело": секс-заявления Савченко вызвали бурю в сети

В сети бурную реакцию вызвали заявления нардепа Надежды Савченко, которые она сделала во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента.

В частности, Савченко сообщила о том, что ее пытался завербовать агент СБУ через постель. Также нардеп принесла на заседание гранаты, спровоцировав споры, и рассказала о том, как ее домогался Герой Украины.

Новости Савченко обвинила в сексуальных домогательствах Героя Украины

"Кажется, Савченко несколько дней сама наговорила гораздо больше, чем на нее реально накопали в Генпрокуратуре", - прокомментировал выступление Савченко журналист Евгений Будерацкий.

"Солдафонское красноречие от Нади. Для определенной категории она еще секс-символом станет..." - написал украинский политолог и блогер Алексей Голобуцкий.

Как сообщал "Обозреватель", Савченко ожидает психиатрическая экспертиза.