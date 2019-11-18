Главная Новости
18 ноября • обновлено в 15:42
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Мне что, выключили мозг, совесть и ум?" Известный российский поэт назвал себя украинцем

1.5т
Читать материал на украинском

Российский поэт Андрей Орлов, известный под псевдонимом Орлуша, который открыто поддерживает Украину в российско-украинском конфликте, заявил, что считает себя политическим украинцем, хоть в нем "нет ни капли украинской крови".

Об этом он сказал в интервью OBOZREVATEL. По его словам, политическими украинцами в России можно назвать и активистов, которые поддерживали освобождение пленных украинских моряков, крымских татар и бывшего политзаключенного Олега Сенцова, за что теперь сидят в российских тюрьмах.

"Украинец" для меня – это не только генетика или цвет паспорта, это ещё и счастливое ощущение свободы, и желание присоединиться к массе свободных людей, идущих в правильном направлении. Хоть во мне и нет украинской крови, я считаю себя политическим украинцем. Скажу больше, в России много таких, как я. Поэт Всеволод Емелин считал себя русским националистом, но после оккупации Крыма, заявил, что поменял национальность и стал "политическим украинцем", – напомнил Орлуша.

Орлуша

Орлуша

На вопрос, почему после вторжения России в Украину он жестко выступили на стороне Украины, поэт ответил, что действия России были "неправильными и преступными".

Новости
А как же страна-агрессор? Ротару собралась на гастроли в Россию

"Я такой, какой я есть. Если живу от Киева в 1200 км, значит, что у меня выключили мозг, совесть и ум? Но даже в компании единомышленников, я отдельный человек. Со многими бываю не согласен, но как только Бабченко сказал, что поедет в Москву на "абрамсе" – я сказал, что могу показать дороги по подмосковным лесам и на какое-то время могу быть переводчиком для украинских и американских солдат. Русский я знаю хорошо", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская писательница Людмила Улицкая заявила, что Крым – международная земля, коридор между европейской цивилизацией и Россией, любой народ, живший там, может сказать, что "Крымнаш".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма Война на Донбассе
Персона
Андрей Орлов (Орлуша)
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
3
2
Смешно
4
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пилипенко Кузьма
Пилипенко Кузьма
то,что он политический или ещё какой нибудь украинец,сомнений нет,это диагноз,это не лечится.И опять же,если он хочет быть с народом Украины и идти вместе с ним в светлое будущее к свободе, чё в России сидит?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
фил филька
фил филька
но как только Бабченко сказал, что поедет в Москву на "абрамсе" – я сказал, что могу показать дороги по подмосковным лесам и на какое-то время могу быть переводчиком для украинских и американских солдат. вот скажите майдановцы что бы вы сделали с человеком (вашим местным украинцем) если бы он сказал так про украину?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
фил филька
фил филька
Прокапало Ігор, не очень. теперь на вопрос ответишь или слабо?))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
фил филька, так они же не ваши уже. Ты текст внимательно читал? Они украинцы
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги