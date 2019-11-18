"Мне что, выключили мозг, совесть и ум?" Известный российский поэт назвал себя украинцем

Российский поэт Андрей Орлов, известный под псевдонимом Орлуша, который открыто поддерживает Украину в российско-украинском конфликте, заявил, что считает себя политическим украинцем, хоть в нем "нет ни капли украинской крови".

Об этом он сказал в интервью OBOZREVATEL. По его словам, политическими украинцами в России можно назвать и активистов, которые поддерживали освобождение пленных украинских моряков, крымских татар и бывшего политзаключенного Олега Сенцова, за что теперь сидят в российских тюрьмах.

"Украинец" для меня – это не только генетика или цвет паспорта, это ещё и счастливое ощущение свободы, и желание присоединиться к массе свободных людей, идущих в правильном направлении. Хоть во мне и нет украинской крови, я считаю себя политическим украинцем. Скажу больше, в России много таких, как я. Поэт Всеволод Емелин считал себя русским националистом, но после оккупации Крыма, заявил, что поменял национальность и стал "политическим украинцем", – напомнил Орлуша.

Орлуша

На вопрос, почему после вторжения России в Украину он жестко выступили на стороне Украины, поэт ответил, что действия России были "неправильными и преступными".

"Я такой, какой я есть. Если живу от Киева в 1200 км, значит, что у меня выключили мозг, совесть и ум? Но даже в компании единомышленников, я отдельный человек. Со многими бываю не согласен, но как только Бабченко сказал, что поедет в Москву на "абрамсе" – я сказал, что могу показать дороги по подмосковным лесам и на какое-то время могу быть переводчиком для украинских и американских солдат. Русский я знаю хорошо", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская писательница Людмила Улицкая заявила, что Крым – международная земля, коридор между европейской цивилизацией и Россией, любой народ, живший там, может сказать, что "Крымнаш".

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