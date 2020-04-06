У матери подозревают коронавирус: на Буковине младенец попал в реанимацию

В Черновицкой области в реанимации областной детской больницы находится младенец, который родился от матери с подозрением на COVID-19.

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Об этом 6 апреля сообщили на странице в Facebook Черновицкой ОГА. В сообщении отмечается, что состояние малыша улучшилось, его сняли с кислородной дотации.

В ОГА добавили, что в реанимационном отделении Глыбоцкой центральной районной больницы оказывают помощь четырем лицам. Коронавирус подтвержден у одного из этих пациентов, остальные – с подозрением.

В реанимации Сторожинецкой центральной районной больницы есть пациенты с подозрением на COVID-19, они на кислородной дотации. Это трое взрослых и один ребенок. Состояние больных – стабильно тяжелое.

Кроме того, пациент с подозрением на коронавирус, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, в реанимации Кицманской центральной районной больницы – у него пневмония и аритмия. Также в областной больнице двое больных с коронавирусом находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Еще одна пациентка с подтвержденным COVID-19 – на кислородной дотации.

В реанимации Черновицкой городской больницы №1 трое пациентов – в двух подтвержден коронавирус, их состояние улучшилось.

Отметим, по состоянию на 6 апреля в Черновицкой области подтверждено 220 случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, единственной областью без коронавируса в Украине остается Николаевская. Этот феномен не смог объяснить даже главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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