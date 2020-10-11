Моя мама снова в больнице.

В сентябре она тяжело переболела COVID19. Лежала в реанимации под кислородом. Примерно три недели назад и примерно через 25 дней после появления симптомов ее тест показал отрицательный результат. Маму сразу же выписали из больницы долечивать пневмонию дома.

Она выздоравливала медленно. Первую неделя могла вставать только в туалет. Затем понемногу становилось лучше, она даже начала было возиться на кухне.

И вот опять ухудшение. Температура 37,5, кашель (которого во время ковидной пневмонии не было вообще), страшная слабость (не может стоять), очень сильные боли в боку. И низкая (90-92) сатурация.

Выходные дни. Госпитализироваться практически невозможно. Это очень трудно сейчас и в будние дни, потому что много больниц, которые я знаю как неплохие, перепрофилировали под ковидных и не ковидных пациентов туда не принимают ...

Надо делать КТ, но даже в частных клиниках очереди вперед на неделю ... К пульмонологу - так же, трудно попасть даже к терапевтам.

Едем в частную клинику, делаем рентген. Он показывает пневмонию, плеврит, фиброз, жидкость в легких ...

Не буду вас грузить, но мама снова в больнице. Ей очень плохо. Подозревали еще и инфаркт, из-за плохой кардиограммы, но, к счастью, этот диагноз не подтвердился.

Врачи мне объяснили, что ковид разрушил ей сосуды, и поэтому в легких образовался застой, из-за которого началась бактериальная пневмония, а в сосудах возникли тромбы.

Я была сегодня на записи телепередачи ко Дню защитника. Поехала туда из больницы (хотела отменить свое участие, но мама не позволила, потому что я типа пообещала быть), и сейчас снова собираюсь в больницу. В студии попросила о "социальной дистанции" и сидела на диванчике одна, отдельно от других гостей. Мне сейчас нельзя болеть. Стоило не снимать в эфире респиратор, но я не решилась, из-за чего собой недовольна.

А вы давайте, дальше высовывайте носы из масок. Я тут на днях разговаривала с бывшим подчиненным, сказала ему, что у меня мама тяжело переболела ковид. Парень был очень удивлен: "А он что, правда существует?". Как в разных странах, разных мирах живем.

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