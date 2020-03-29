Невзирая на то, что мы считали и считаем виновником нынешней пандемии руководство КНР, ее партийное руководство и лично императора Си, это никак не умаляет того, что сделали люди, которые боролись с эпидемией в самом пекле, в самом эпицентром эпидемии.

Да, пандемия еще идет по планете, как лесной пожар, раздуваемый ураганным ветром, но врачи всех стран уже точно знают, с чем они борются и как с этим бороться. Они используют опыт китайских врачей, который те получили ценой своих жизней. Они – не имеют отношения к преступлению против человечества и к ним нет никаких вопросов, а есть восхищение их смелостью и стойкостью.

Речь идет не только и не столько о том, что они были в очаге смертельной опасности, где любая ошибка могла стоить жизни, но и о том, что находясь в таких условиях, постоянно видя страдания и смерть людей просто нон-стоп, как в адском конвейере, они смогли сохранить силу духа. Именно она помогла им выстоять до такой степени, чтобы делать то, что они должны были делать, являясь последней линией обороны и последней надеждой для тысяч незнакомых людей, которых они никогда до этого не видели и скорее всего – не увидят.

Карантин в Ухани снимается и те врачи, которые прибыли сюда в режиме мобилизации, теперь могут отправиться к себе домой. Они выжили, выстояли и кто знает, сколько людей вытащили из-за последней черты. Теперь они уезжают и Ухань их провожает. Посмотрите на это. Просто посмотрите.

Ну а мы – выстоим. Безусловно. Просто нужно не терять силу духа. Еще раз хочу подчеркнуть, я наблюдал за развитием ситуации в Ухани глазами местных жителей и видел, до какой степени у людей сдавали нервы. Именно тогда они совершали фатальные ошибки. Кто-то плевал на предосторожности и заражался, а у кого-то это случалось просто потому, что нервы не выдерживали и утрачивалось внимание. Ценой банальной ошибки часто становилась их собственная жизнь и жизнь близких.

Отдельная категория погибших – это те, кто не выдержал разрыва реальности, которую они видят собственными глазами и той откровенной лжи, которая во имя подавления панических настроений, лилась из телевизора. Люди больше всего боятся неизвестного. Правда, пусть и страшная, воспринимается проще, а вот ложь – топливо паники.

Поэтому будьте собраны, внимательны и не отключайте мозг. Не сейчас. И как бы там ни было, если совсем на душе тяжело – идите сюда. Здесь вас поддержат. Как минимум – морально, что в такой ситуации не менее ценно. В общем, сохраняем спокойствие для того, чтобы ничего не упустить и если что, чтобы рука не дрогнула.

Прорвемся!

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