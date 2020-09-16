У Львова столкнулись два микроавтобуса, два грузовика и две легковушки. Фото

Юрий Сергиенко Общество 18:54, 16.09.2020 Обновлено: 18:58, 16.09.2020

На трассе Киев-Чоп возле Львова произошло ДТП с участием шести автомобилей, в результате чего движение было ограничено.

В среду, 16 сентября, около 14:40 столкнулись два микроавтобуса, два грузовика и два легковых авто. Все они двигались в попутном направлении, сообщается на сайте сайте Национальной полиции Львовской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Возле Львова произошло масштабное ДТП.

На месте работает следственно-оперативная группа Пустомытовского отдела полиции. Правоохранители уточняют количество пострадавших.

Полиция призвала водителей по возможности воспользоваться объездными маршрутами.

Из-за ДТП под Львовом ограничено движение на трассе Киев-Чоп.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе во Львовской области автомобиль врезался в пассажирский автобус. В результате столкновения один человек погиб и трое пострадали.

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