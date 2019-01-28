"У Крыма нет будущего": ярый фанат Путина рассказал о беде на полуострове

Ярый сторонник аннексии Россией украинского Крыма, блогер Александр Горный пожаловался на беззаконие и возмутительную политику "властей" на полуострове.

Публикацию с критикой он разместил на своей странице в Facebook. Ранее Горный жаловался на упадок, высокие цены и разворовывание бюджета. Теперь же негодование блогера вызвали незаконные постройки.

"Почему в Крыму полная беда? Ответ простой, потому что… Вот яркий пример, Феодосия ул. Горького. В этом симпатичном здании разместили МФЦ, а с боку него строят го*нобудку выше основного здания. А посмотрите, что вокруг? Маленькие го*нобудки и их количество множится и это в старой части города! Будущего у Крыма и Феодосии никакого нет, думаю не надо объяснять почему", — заявил Горный.

Крымский мост

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее крымский журналист Александр Дремлюгин рассказал, что за пять лет с момента аннексии Крым Россией на полуострове почти ничего не изменилось. Везде грязь, тьма и множество ложных обещаний.

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