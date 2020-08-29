У Криклия предложили заставить водителей еще раз сдавать на 'права' и проходить курсы

Водителей в Украине могут заставить еще раз сдавать на "права".

Министерство инфраструктуры Украины предложило внести изменения в порядок подтверждения профессиональной компетентности водителей транспортных средств, которые предоставляют услуги по перевозке пассажиров и грузов.

Так, на официальном сайте ведомства обнародовали соответствующий проект указа. Согласно ему, в министерстве хотят установить, чтобы сертификаты профессиональной компетентности водителей действовали не более чем в течение пяти лет с даты их издания.

Кроме того, планируется, что водители транспортных средств, которые до вступления в силу приказа получили водительское удостоверение категорий С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E, будут проходить периодические подготовительные курсы. Их продолжительность в зависимости от программы подготовки, составляет от 35 до 280 учебных часов

Так, в случае утверждения этого приказа водители будут периодически проходить специальные курсы и сдавать письменный тест, чтобы получить карточки, свидетельства профессиональной компетентности водителя, которые будут действовать пять лет. Без этого документа перевозчики не смогут выпускать транспорт на рейс.

"Подтверждение профессиональной компетентности водителей осуществляется путем сдачи теста после прохождения подготовительных курсов в Учебном центре", – говорится в проекте.

"Необходимые знания, умения и навыки водители приобретают с помощью теоретических и практических занятий по очной, дистанционной, или в сочетании таких форм получения образования. Подготовка водителей по начальной программе может проводиться по дуальной форме получения образования", – написано в проекте постановления.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что ведомство разработало законопроект, который будет направлен на легализацию рынка такси в стране. По словам министра, проект закона учитывает все недостатки законодательства, по которым рынок пассажирских перевозок не имеет должного контроля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Криклий заявил, что в ближайшее время в Украине появится информационно-транспортная система, которая объединит все возможные реестры, которые существуют в сфере транспорта.

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