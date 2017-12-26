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У Кремля остался один кровавый плацдарм для "побед"

1.1т

Какую ситуацию в зоне АТО можно спрогнозировать на предстоящие праздники?

Традиционно за 4 года войны российская сторона не заинтересована в соблюдении перемирия. Насилие для оккупантов – это элемент давления и шантажа, работа на повышение градуса ненависти к нашим войскам и, естественно, подпитка для информационной войны. В канун или на сами праздники они могут пытаться или даже осуществлять огневые провокации против наших войск, против мирного населения в том числе на подконтрольных боевикам территориях с целью компрометации Украины. Будут обвинять в этом, естественно, Вооруженные силы Украины.

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За примерами далеко ходить не надо - перед праздником Святого Николая на подконтрольной российским оккупантам территории из соседнего города Брянка, в котором базируется одно из подразделений так называемого 2-го армейского корпуса так называемой ЛНР, был обстрелян город Кадиевка. В российской пропаганде и для местных жителей это было подано как обстрел Вооруженными силами Украины.

Сейчас Путин в том положении, в котором любая его активность приведет к усилению санкций. В отношении Российской Федерации вводятся всякого рода санкции и происходят изобличения со стороны иностранных разведок. Также вводятся какие-то ограничительные меры в отношении Кадырова и криминального окружения Путина. Поэтому, с одной стороны, нельзя обострять ситуацию, с другой стороны, до мартовских выборов ему надо сделать серию "из побед" для своего ватного избирателя. А кровавых плацдармов, кроме оккупированного Донбасса, у него уже не осталось…

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Автор
Юрий КаринЮрий Карин
Темы
АТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
Новости Донбасса
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