Новые симптомы коронавируса COVID-19 обнаружили ученые из Сингапура. Заболевание может маскироваться под лихорадку денге.

Об этом сообщает The Straits Times. Температура и зудящая сыпь могут натолкнуть медиков на подозрение на наличие у заболевшего не коронавируса, а именно указанной лихорадки.

В то же время могут полностью отсутствовать типичные для COVID-19 симптомы: кашель и утомляемость. При этом у пациента наблюдаются ложноположительные результаты анализов на денге. Неверное лечение коронавируса может усугубить состояние больного и спровоцировать вспышку заболевания у окружающих.

У коронавируса появились новые симптомы: медики в замешательстве Дело

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 10 марта в мире зафиксировано уже более 113 тысяч больных китайским коронавирусом, умерли больше 4000 человек.

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 17 случая летального исхода от пневмонии, 19 новых заболевших.

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