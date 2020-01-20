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22 января • обновлено в 20:24
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"Война высасывает жизнь по капле!" У легендарного комбата "Червня" обнаружен рак: нужна помощь

26.8т
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В сети сообщили о страшной болезни заместителя командира Украинской добровольческой армии (УДА), командира 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрея (Червня) Гергерта: мужчина с раком желудка оказался на операционном столе.

Криком отчаяния в понедельник, 20 января, поделились в Facebook подопечные героя из "Арраты".

"Просим помочь спасти жизнь нашего командира Андрея Гергерта. Страшный диагноз рак желудка! Ситуация очень сложная. В настоящее время комбат находится на операционном столе. Просим помочь финансово. Кого-то война вырвала из этого мира пулей, а с кого-то высасывает жизнь по капле. Не позволим вырвать комбата из семьи и четырех его детей! Тот, кто жертвовал собой ради Украины, нуждается в помощи сегодня от нас!" – написали воины.

Финансовая помощь только на карту 4627055110009379 Гергерт Андрей Валерьевич.

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У комбата Андрея (Червня) Гергерта обнаружен рак

У комбата Андрея (Червня) Гергерта обнаружен рак

Гордон

Вскоре в комментарии журналистам военный заявил, что не исключает версии того, что его могли отравить.

"Внезапно обнаружил онкологию, ее спровоцировал и развивает яд, есть такая информация", – сказал он.

У комбата Андрея (Червня) Гергерта обнаружен рак

У комбата Андрея (Червня) Гергерта обнаружен рак

112 Украина

У комбата Андрея (Червня) Гергерта обнаружен рак

У комбата Андрея (Червня) Гергерта обнаружен рак

Facebook "Арраты"

Как писал OBOZREVATEL, ранее Гергерт подтвердил, что задержанные по подозрению в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева служили в его батальоне.

Напомним, 2 декабря полиция задержала двух подозреваемых. По информации источника OBOZREVATEL, их фамилии – Семенов и Лаврега.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Война на Донбассе
Персона
Андрей Гергерт
Место
Украина
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Рязанцев Валентин
Рязанцев Валентин
Москалі від'єбіться від України. Ваші побажання здоров'я вам і повернуся.
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1
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Петров Александр
Петров Александр
Рязанцев Валентин, не испугал. Ха-ха. Надеюсь ты сгниёшь заживо. Ха-ха
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2
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Пархоменко Андрей
Пархоменко Андрей
Прочитал бы Библию,не пошёл бы людей убивать. Каждый получает то,что заслужил. Но рак не выбирает,а Бог все видит.
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3
1
Юг Руси
Юг Руси
Это всего-лишь рак, ... скоро пройдёт!
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3
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