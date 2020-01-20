"Война высасывает жизнь по капле!" У легендарного комбата "Червня" обнаружен рак: нужна помощь

В сети сообщили о страшной болезни заместителя командира Украинской добровольческой армии (УДА), командира 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрея (Червня) Гергерта: мужчина с раком желудка оказался на операционном столе.

Криком отчаяния в понедельник, 20 января, поделились в Facebook подопечные героя из "Арраты".

"Просим помочь спасти жизнь нашего командира Андрея Гергерта. Страшный диагноз – рак желудка! Ситуация очень сложная. В настоящее время комбат находится на операционном столе. Просим помочь финансово. Кого-то война вырвала из этого мира пулей, а с кого-то высасывает жизнь по капле. Не позволим вырвать комбата из семьи и четырех его детей! Тот, кто жертвовал собой ради Украины, нуждается в помощи сегодня от нас!" – написали воины.

Финансовая помощь только на карту 4627055110009379 Гергерт Андрей Валерьевич.

У комбата Андрея (Червня) Гергерта обнаружен рак Гордон

Вскоре в комментарии журналистам военный заявил, что не исключает версии того, что его могли отравить.

"Внезапно обнаружил онкологию, ее спровоцировал и развивает яд, есть такая информация", – сказал он.

У комбата Андрея (Червня) Гергерта обнаружен рак 112 Украина

У комбата Андрея (Червня) Гергерта обнаружен рак Facebook "Арраты"

Как писал OBOZREVATEL, ранее Гергерт подтвердил, что задержанные по подозрению в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева служили в его батальоне.

Напомним, 2 декабря полиция задержала двух подозреваемых. По информации источника OBOZREVATEL, их фамилии – Семенов и Лаврега.

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