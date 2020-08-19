У командующего ВМС Неижпапы обнаружили коронавирус – СМИ

У командующего Военно-морскими силами ВСУ, контр-адмирала Алексея Неижпапы якобы диагностировали коронавирус COVID-19.

Как сообщил "Думской" источник в командовании ВМС, тест показал положительный результат еще 14 августа. Из-за этого на самоизолцию с Неижпапой якобы ушли еще несколько десятков офицеров. Ведь они контактировали с больным в последнее время.

Однако собеседник заверил, что на обороноспособности Украины инцидент никак не скажется. Поскольку и у командующего ВМС ВСУ, и у других военных моряков заболевание протекает бессимптомно, они работают удаленно и поддерживают связь друг с другом.

Напомним, ранее коронавирусом заболел командующий НГУ Николай Балан. Болезнь проходила в легкой форме. Спустя почти месяц после инфицирования, 13 мая, он вернулся к работе.

Кроме того, подозрение на COVID-19 было у главы Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко. Его госпитализировали с высокой температурой, но тест не подтвердил инфекцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале августа на флагмане ВМС ВСУ фрегате F130 "Гетман Сагайдачный" также был выявлен заболевший коронавирусной инфекцией (COVID-19). После этого 30 моряков разместили на карантин в вертолетном ангаре фрегата.