Дата встречи лидеров нормандской четверки назначена на 9 декабря в Париже.

9 декабря, понедельник, 13-14 лунный день, растущая Луна в Тельце.

День сам по себе крайне суматошный. Участники встречи будут несколько рассеяны и забывчивы в раздавании обещаний и предложений. Но, если все успеют подготовить и подписать до 18:53 по киевскому времени, то все сложится прекрасно. Если нет, несколько затянется.

На встрече будет много информационно-эмоциональных ловушек.

Владимир Зеленский, Владимир Путин

День благоприятный для объединения и, скорее всего, это и случится.

Для Украины это соглашение будет одним из самых значимых моментов. Говорить о том, сдадут страну или нет, я бы не стала. Никто страной торговать не рискнет в такое время. И хотя планеты благоволят прекрасным договоренностям, я бы не радовалась окончательно. Нам не скажут всей правды. Всю правду мы узнаем не раньше апреля 2020 года.

Для участников этой встречи все пройдет по заранее договорному сценарию, но эмоционально четко будет видно, как у одного из участников сдают нервы.

Я верю в нашу страну. Украина молодая, но достаточно быстро набирающая опыт страна.

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