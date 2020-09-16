СМИ сообщили об инсульте у Кернеса на фоне COVID-19: в Харькове замечен самолет для медтранспортировки
У мэра Харькова Геннадия Кернеса, по данным СМИ, якобы случился инсульт на фоне коронавируса.
Такую информацию, ссылаясь на источники в близком окружении политика, 16 сентября распространило издание ZN.UA. Пресс-секретарь Кернеса Татьяна Грузинская в комментарии изданию "Гордон" не опровергла и не подтвердила заявление.
"Состояние здоровья и диагноз – это личная информация и врачебная тайна", – сказала она.
Журналисты писали, что инсульт якобы произошел несколько дней назад и вызвал нарушение речи "и не только".
Кернеса якобы пытались экстренно перевезти на лечение в Германию или Израиль, но ни одна из стран не согласилась принять больного из-за его инфицирования.
Впрочем, вечером 16 сентября Telegram-канал "Netipichnyi_Kharkov" сообщил о приземлении в аэропорту медицинского борта авиакомпании FAI rent-a-jet. Предполагается, что этот лайнер якобы отправился для транспортировки Кернеса в больницу Германии.
Кроме того, очевидцы засняли на улицах города колонну машин скорой помощи. Они якобы перевозили политика в аэропорт.
Отмечается, что директор департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко рассказывал, что 14 сентября говорил с Кернесом.
Мэр Харькова "очень много и очень громко смеялся" над сообщениями в СМИ о том, что он "в коме", заявил Сидоренко.
ZN.UA в свою очередь утверждает, что в горсовете "тщательно оберегают и скрывают" информацию о состоянии здоровья мэра.
"Там растеряны не только по-человечески, но и политически – все произошло в канун местных выборов, на которых Геннадий Кернес выглядел безальтернативным кандидатом и победителем", – заявлялось в статье.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее стало известно, что Геннадий Кернес находится на больничном, а его обязанности исполняет секретарь горсовета Александр Новак.
По данным СМИ, Кернес был госпитализирован из-за коронавируса и якобы находился в коме. У него обнаружили двустороннее воспаление легких.
В горсовете Харькова опровергли информацию о том, что мэр города в коме.
15 сентября на странице Кернеса в соцсети появилось сообщение, в котором мэр говорил о надежде на скорое выздоровление. Он писал, что планы относительно участия в выборах остаются в силе.