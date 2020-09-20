У Кернеса объяснили причины заражения коронавирусом
В Харьковском городском совете опровергли фейк о причине заражения коронавирусом мэра Геннадия Кернеса, распространенный в сети.
Множество харьковских пабликов заявили о том, что его специально заразили коронавирусом, а причастны к этому глава Харьковской областной государственной администрации и представители власти, рассказали в пресс-службе мэрии.
"Харьковский городской совет официально заявляет: такую версию событий в команде Геннадия Кернеса не рассматривают, а подобные информационные вбросы расценивают как неумелую попытку обострить политическое противостояние в Харькове и регионе и столкнуть лбами местную и центральную власти. Эта попытка не удалась", – говорится в заявлении.
Отмечается, что причиной заражения коронавирусом Кернеса могло стать следствие его решения не менять режим работы во время эпидемии.
"Неудивительно, что при колоссальном количестве контактов он мог заразиться коронавирусом, и спекулировать на этом заболевании, унесшим десятки тысяч жизней во всем мире, разрушившим привычный уклад жизни всего человечества, – низко и подло", – добавили у Кернеса.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
14 сентября СМИ заявили, что Кернес был госпитализирован из-за коронавируса и якобы находился в коме. У него обнаружили двустороннее воспаление легких.
15 сентября на странице Кернеса в соцсети появилось сообщение, в котором мэр говорил о надежде на скорое выздоровление. Он писал, что планы относительно участия в выборах остаются в силе.
Вскоре мэра Харькова доставили на лечение в немецкую клинику "Шарите".
18 сентября стало известно, что состояние Кернеса, который находится на лечении в немецкой клинике "Шарите", улучшилось.