У Кернеса объяснили причины заражения коронавирусом

В Харьковском городском совете опровергли фейк о причине заражения коронавирусом мэра Геннадия Кернеса, распространенный в сети.

Множество харьковских пабликов заявили о том, что его специально заразили коронавирусом, а причастны к этому глава Харьковской областной государственной администрации и представители власти, рассказали в пресс-службе мэрии.

"Харьковский городской совет официально заявляет: такую версию событий в команде Геннадия Кернеса не рассматривают, а подобные информационные вбросы расценивают как неумелую попытку обострить политическое противостояние в Харькове и регионе и столкнуть лбами местную и центральную власти. Эта попытка не удалась", – говорится в заявлении.

Отмечается, что причиной заражения коронавирусом Кернеса могло стать следствие его решения не менять режим работы во время эпидемии.

"Неудивительно, что при колоссальном количестве контактов он мог заразиться коронавирусом, и спекулировать на этом заболевании, унесшим десятки тысяч жизней во всем мире, разрушившим привычный уклад жизни всего человечества, – низко и подло", – добавили у Кернеса.

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