Кварцевание и 10 часов на сквозняке: когда запустят транспорт в Украине и что грозит пассажирам

В Украине в связи с пандемией коронавируса уже несколько месяцев действует запрет на пригородные, межобластные и международные пассажирские перевозки. Компании терпят миллионные убытки, а водители остались без работы и средств к существованию.

Такая критическая ситуация заставила перевозчиков со всей страны выйти на акцию протеста в Киеве и требовать от Кабмина возобновления их работы уже в ближайшее время. С какими проблемами столкнулись участники митинга, что обещают в правительстве и насколько безопасно открывать международное и внутреннее сообщение – узнавал OBOZREVATEL.

Акция протеста

13 мая в Киеве перевозчики со всей страны собрались на Европейской площади, чтобы добиться от Кабинета министров разрешения на внутренние и международные перевозки. На митинг пригнали с пять десятков автобусов, которые обклеили лозунгами "Восстановите автобусное сообщение" и "Чартеры – олигархи, автобусы – народ".

Перевозчики требуют открытия внутреннего и международного сообщения

Акция протеста перевозчиков

Около сотни человек пришли под здание Кабинета министров с плакатами "Мы хотим жить", "Мы хотим работать", "Как помочь родителям, если я не могу к ним доехать".

Акция протеста перевозчиков

Акция протеста перевозчиков

В комментариях OBOZREVATEL водители говорят, что потеряли единственный источник доходов. Уже два месяца они находятся в неведение относительно того, когда снова смогут работать. Их единственное требование – скорейшее возобновление пассажирских перевозок.

"Два месяца нет работы, нам никто не платит, машина стоит. У меня семья, дети, а сбережений почти нет. Почему-то правительство о нас не беспокоится. Карантин устроили, а как людям дальше выживать, где брать деньги, никто никаких инструкций не давал", – рассказывает житель Киевской области Валентин, который занимается межобластными перевозками.

Тарас Стецик на митинге представлял тернопольских перевозчиков. Он рассказал, что сам владеет фирмой по международным перевозкам, в его собственности находится 70 автобусов и работают около 250 сотрудников, все они потеряли работу.

Предприниматель заявил, что не понимает причин столь длительного затягивания решения по возобновлению перевозок, учитывая, что много европейских стран открыты на въезд и выезд.

"Вот Беларусь вообще не закрывала границу, но мы туда ехать не можем. А наши заробитчаны полулегальным способом пересекают украинско-белорусскую границу, там добираются до Минска, оттуда в Ригу, а там в Финляндию на сезонные работы. Польша тоже не запрещала перевозки, только с ограничением один человек на два места, в Италии также. Чехия возобновляет международное сообщение, и Австрия делает послабление карантина", – отметил Тарас.

Под Кабмином собралось около сотни человек

По его словам, открытие части направлений позволит фирмам зарабатывать, в Министерстве инфраструктуры это понимают, но основная проблема заключается в решениях Минздрава, который не дает добро.

Для предпринимателя такая позиция не ясна, он считает, что международные перевозки гораздо безопаснее общественного транспорта, который продолжает работать в городах Украины. Он объяснил, что пассажиропоток в транспорте постоянно меняется, и один больной человек может заразить огромное количество пассажиров.

"С международными перевозками все проще, мы берем группу украинцев в одном месте и везем их в Польшу, Чехию или Словакию и так далее, не высаживая по дороге, и не принимая новых пассажиров. По приезду они идут на двухнедельную обсервацию. Мне кажется, это более безопасно", – отметил Стецик.

То же самое касается и возвращения украинцев из-за границы. По словам участника акции, люди добираются до пропускных пунктов на автобусах иностранных перевозчиков, а переходя через границу, толпой набиваются в малогабаритные маршрутки. Предприниматель считает это серьезным упущением со стороны Минздрава, которое подвергает опасности всех украинцев.

Акция протеста перевозчиков

Акция протеста перевозчиков

Акция протеста перевозчиков

"Нужно открывать международное пассажирское сообщение, нужно выпускать заробитчан, которые перечисляют в бюджет миллионы, это и наша зарплата тоже", – сказал Тарас.

Водители также отмечают, что согласны соблюдать все предписанные меры безопасности, вплоть до сокращения количества пассажиров. В любом случае это поможет получать хоть какой-то доход и вернуть людей на работу.

Участники акции утверждают, что готовы идти в свой первый послекарантинный рейс, и собираются оставаться на митинге, пока не договорятся с правительством о каких-то конкретных шагах.

Планы Кабмина

В конце апреля правительство опубликовало поэтапный план выхода страны из карантина. Конкретные даты реализации каждого этапа не озвучивались, премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Исходя из графика, возобновление междугороднего сообщения планируется только на третьем этапе.

Сам премьер пояснил, что в первую очередь начнется послабление для городского общественного транспорта (автобусы, троллейбусы, трамваи), вероятно с 22 мая. Однако в работе все же будут ограничения по количеству человек и с обязательным соблюдением масочного режима.

Затем будет переход к междугородному, и только потом к межобластному сообщению. То есть, до международных перевозок дело дойдет в последнюю очередь.

Возобновление междугороднего сообщения планируется только летом

Между тем, ссылаясь на источники в Министерстве инфраструктуры, в СМИ опубликовали план восстановления регулярного пассажирского сообщения, который планируется проводить в 3 этапа.

Первый этап предусматривает запуск с 22 мая городских автоперевозок (кроме маршрутных такси) и пригородных перевозок (в пределах одного района).

С 29 мая планируется запуск внутриобластных автоперевозок. Также до 50% пригородных поездов и 42 пары поездов дальнего следования категории "Интерсити+", "Ночной экспресс": в западном направлении – 11 пар, в южном – 10, в днепровском – 6, в восточном – 12, в азовском – 3. Также с 29 мая планируется запуск внутреннего авиасообщения.

"Интерсити" "Главком"

Второй этап предусматривает запуск с 9 июня межобластных и международных автоперевозок, в том числе маршрутных такси. С 12 июня планируется запуск 100% пригородных поездов, которые будут курсировать в светлое время суток, а также всех пассажирских поездов согласно графику.

"Укрзалізниця" планирует запустить пригородные электрички в два этапа: сначала вернутся 745 пригородных поездов для подвоза граждан к месту работы в часы "пик", а потом планируют назначить еще 571 поезд, чтобы полностью возобновить пригородное железнодорожное движение.

Третий этап планируется после завершения карантина и предусматривает запуск поездов международного сообщения и сезонных поездов. А также запуск авиасообщения в страны, которые открыли аэропорты для приема/отправки рейсов.

Авиасообщение в Украине "Авианьюз"

Однако в комментарии OBOZREVATEL пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Украины Оксана Герасимова отметила, что данные даты не являются официальными, а план по возобновлению пассажирских перевозок давно разработан и лежит в Кабинете министров.

Одним из последних ожидается и запуск метро в Киеве, Харькове и Днепре. Согласно правительственному плану, открытие метрополитена готовится только с 4-м этапом ослабления карантина, после прохождения пика роста заболеваемости коронавирусом. По многим прогнозам чиновников, это произойдет в середине июня.

Однако мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что будет просить у Кабмина запустить столичное метро уже с 25 мая.

Безопасность перевозок

Инфекционисты сомневаются, что открытие пассажирских перевозок на данный момент будет хорошим решением. Перемещение людей даже внутри страны может способствовать дальнейшему распространению вируса. А учитывая то, что, по словам главы Минздрава Максима Степанова, Украина находится на пике заболеваемости, возобновление сообщения может критически сказаться на показателях.

"Например, в Сумской области есть небольшой город Ровны, там не зарегистрировано ни одного случая коронавируса. И есть Киев, где официально уже более 1500 больных. Если открывать междугороднее сообщение, мгновенно вирус распространится по таким маленьким городкам. Чем более узко ограничены передвижения, тем меньше вероятности распространения заражения. Сейчас стоит больше думать не о том, чтобы заработать, а о безопасности", – считает инфекционист Анна Григорчик.

Ее коллега врач Дмитрий Дударь говорит, что возобновлять перевозки можно только в одном случае, когда "количество выздоровевших будет превышать количество заболевших".

"Чтобы вводить подобные ограничения, нужно существенно снизить уровень заболеваемости в стране, чего мы пока не наблюдаем. На данный момент любое расширение перемещения людей будет небезопасным", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Впрочем, понимая, что эпидемиологическая ситуация в стране может затянуться, а людям нужно работать, медики дали рекомендации, как сделать перевозки безопасными.

"Стандартные меры безопасности, пассажиры должны быть в масках, должна соблюдаться дистанция, один пассажир через одного, то есть в автобусах они должны размещаться на сидениях в шахматном порядке. У водителей должны быть переносные кварцевые лампы, которыми после каждой поездки нужно проводить кварцевание, либо же хорошо проветривать помещение и обрабатывать спецсредствами. Пока ничего другого у нас нет", – рассказала Григорчик.

Врач-инфекционист Сергей Крамарев отмечает в комментарии OBOZREVATEL, что риски будут в любом случае, так как люди находятся в закрытом транспорте долгое время, тем более, что касается международных перевозок.

"Включать кондиционер нельзя, так как это только будет способствовать распространению вируса. Мы помним, как в Китае один заболевший заразил весь автобус. Проветривать нужно, но насколько будет удобно пассажирам сидеть на постоянном сквозняке по 10 часов? Конечно, необходимо сократить количество пассажиров, но это не гарантия безопасности", – сказал он.

Еще одна угроза кроется в бессимптомных носителях, которые не подозревая о диагнозе, могут заразить других. Таким образом, говорить о безопасности внутренних и международных перевозок пока не приходится.

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