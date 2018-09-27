''У Гуни дела плохи, Украина станет главней'': в России предсказали развал РПЦ

После получения Томоса Украинская Православная Церковь станет иерархически главнее Русской.

"И у Гуни (Гундяева – патриарха Московского Кирилла. – Ред.), действительно, дела очень плохо. Скандал с Томосом оформился в абсолютно адский скандалище. Все точки расставились. И на днях Украина получает Томос и становится иерархически главнее РПЦ", - заявил в интервью на "Эхо Москвы" российский журналист и публицист Александр Невзоров.

Дело в том, что Русская Православная Церковь никакого Томоса не имеет, и не имеет права даже скандалить и предъявлять какие-либо претензии, объяснил журналист.

Невзоров выразил уверенность ,что следом за Украиной от РПЦ отделяться церкви Молдовы и Беларуси.

"Вы знаете, что в Милане была неделя высокой моды? Все модели были с тремя грудями. Какое это имеет отношение к Томосу и Гундяеву? Самое прямое. Дело в том, что это попытка кормления Украины, Молдовы и Беларуси… Здесь являются замечательные аналогии. Если там лишнюю грудь модели отстегивали, отклеивали, надписывали и дарили или продавали, то, в общем, Гундяеву придется сделать то же самое со всеми тремя. Потому что вслед за УПЦ уйдет, конечно, и Молдова и Беларусь", - провел параллель Невзоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Петр Порошенко обнадежил украинцев завоеванием Томоса.