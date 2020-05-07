У главы Госрезерва Украины заподозрили коронавирус

Марина Петик Общество 17:32, 7.05.2020

Глава Государственного резерва Украины Ярослав Погорелый, возможно, заразился коронавирусом.

Об этом OBOZREVATEL рассказали источники в ведомстве. "Сегодня, 7 мая он пошел сдавать тест на COVID-19. У него отдышка, болит в груди. Он сейчас находится на самоизоляции", – сообщил наш собеседник.

Ярослав Погорелый

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Источник добавил: "Дело в том, что все время, пока длится карантин, он находился на работе. Большинства сотрудников в офисе нет, все работают из дома. Но в одном из подчиненных Госрезерву ведомств уже у нескольких человек есть подтвержденные тесты. Возможно, он и хватанул вирус".

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