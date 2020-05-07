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7 мая • обновлено в 18:38
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У главы Госрезерва Украины заподозрили коронавирус

1.1т
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Глава Государственного резерва Украины Ярослав Погорелый, возможно, заразился коронавирусом.

Об этом OBOZREVATEL рассказали источники в ведомстве. "Сегодня, 7 мая он пошел сдавать тест на COVID-19. У него отдышка, болит в груди. Он сейчас находится на самоизоляции", – сообщил наш собеседник.

Ярослав Погорелый

Ярослав Погорелый

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Источник добавил: "Дело в том, что все время, пока длится карантин, он находился на работе. Большинства сотрудников в офисе нет, все работают из дома. Но в одном из подчиненных Госрезерву ведомств уже у нескольких человек есть подтвержденные тесты. Возможно, он и хватанул вирус".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Место
Украина Киев
Теги
Государственное агентство резерва Украины (Госрезерв) инфекция
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