У Ермака подтвердился коронавирус

Таша Адамович Общество 17:36, 9.11.2020 Обновлено: 18:37, 9.11.2020

У главы Офиса президента Андрея Ермака подтвердился коронавирус.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Ранее о своей болезни заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"К концу рабочего дня получил слишком "положительные" новости: у меня положительный тест на коронавирус, но чувствую себя нормально. На этой неделе запланирована видеовстреча советников лидеров "нормандского формата". Это один из важнейших моих приоритетов, поэтому времени болеть нет совсем. Хотя и буду на самоизоляции, но работать планирую в обычном режиме, не замедляя темп. Если переговоры на этой неделе не состоятся – точно не по моей вине", – написал Ермак.

Глава ОПУ призвал всех не допускать небрежного отношения к карантинным правилам.

"Носите маски, мойте руки. Четко соблюдайте дистанцию, сохраняя спокойствие. От этого зависит скорость распространения вируса. Всегда помните о своих близких и о всех людях, которые могут быть в группе риска. Жизнь слишком интересна, чтобы терять время на болезни и плохое настроение", – подчеркнул он.

Ермак сам сообщил о своей болезник
Facebook Андрій Єрмак

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что коронавирусом заболел телеведущий Анатолий Анатолич (настоящая фамилия Яцечко).

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