У экс-девушки Богдана заподозрили коронавирус: OBOZREVATEL узнал эксклюзивную информацию

Народный депутат Украины VIII созыва Игорь Мосийчук заявил, что у экс-девушки бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана – Анастасии Сличной – якобы обнаружили коронавирус COVID-19, впрочем, оказалось, что она здорова.

О том, что девушка не больна, рассказали журналистам OBOZREVATEL источники среди ее знакомых. По их словам, в Сличной все в порядке.

"У экс-девушки Богдана Сличной обнаружили COVID-19!" – написал Мосийчук на своей странице в Telegram 21 марта.

У экс-девушки Богдана заподозрили коронавирус. Иллюстрация

В то же время знакомые девушки объяснили, что та вернулась из Куршавеля (Франция) и из-за паники на фоне распространения коронавируса сдала тест в медцентре "Евролаб". Он оказался отрицательным, а Сличная – здоровой.

пост Мосийчука Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус в Украине продолжает набирать обороты. Вспышка COVID-19, которая началась в китайском городе Ухань еще в ноябре 2019 года, уже 3 марта достигла Украины. Первый случай заболевания был зафиксирован в Черновцах. Коронавирусом в Украине заразился уже 41 человек.

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