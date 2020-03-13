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13 марта • обновлено в 17:06
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У двух жителей Ивано-Франковска заподозрили коронавирус

2.6т
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Двух жителей Ивано-Франковска госпитализировали в областную инфекционную больницу с подозрением на коронавирус.

Об этом рассказали сотрудники медучреждения, сообщает "Фіртка". Кроме того, еще двух людей с похожими симптомами, которые вернулись из-за рубежа, везут из Надворной на Прикарпатье.

Коронавирус

Коронавирус

"Ведомости"

"Больные не тяжелые, они изолированы, обследуются, искусственной вентиляции легких не требуется. Это подозрение, потому что они вернулись из Испании с температурой. Мы собрали все анализы. Отправили в лабораторный центр. Действуем согласно алгоритму", – рассказала заместитель главного врача Любовь Андрусишин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Украина Ивано-Франковск
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