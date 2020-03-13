У двух жителей Ивано-Франковска заподозрили коронавирус

Двух жителей Ивано-Франковска госпитализировали в областную инфекционную больницу с подозрением на коронавирус.

Об этом рассказали сотрудники медучреждения, сообщает "Фіртка". Кроме того, еще двух людей с похожими симптомами, которые вернулись из-за рубежа, везут из Надворной на Прикарпатье.

Коронавирус "Ведомости"

"Больные не тяжелые, они изолированы, обследуются, искусственной вентиляции легких не требуется. Это подозрение, потому что они вернулись из Испании с температурой. Мы собрали все анализы. Отправили в лабораторный центр. Действуем согласно алгоритму", – рассказала заместитель главного врача Любовь Андрусишин.

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в городе Бердичев Житомирской области 13 марта госпитализировали мужчину с подозрением на инфицирование коронавирусом. Он сам обратился к врачам, поскольку недавно вернулся из Италии, где провел несколько недель.

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