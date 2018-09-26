У Дніпрі з’явиться перша в Україні Школа фінансової грамотності для пенсіонерів

У Дніпрі в рамках соціального проекту міського голови Бориса Філатова "Університет третього віку" з’явиться перша в Україні Школа фінансової грамотності для людей поважного віку. Відповідну угоду 26 вересня підписали мерія Дніпра та АТ КБ "ПриватБанк".

"Ми вдячні ПриватБанку за цю соціальну ініціативу – допомагати людям елегантного віку осягати нові знання, оволодівати новими навичками, які допоможуть їм почуватися комфортно у сучасному світі. В Університеті третього віку ми й раніше приділяли увагу цій темі. Наприклад, навчали сплачувати за комунальні послуги онлайн. Але такої комплексної програми ще не було. Також сподіваємося, що завдяки співпраці з найбільшим українським банком ми зможемо розширити коло слухачів університету та поширити практики нашого проекту на інші міста України", – зазначив під час підписання договору директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради Артем Нідєлько.

Новий проект допоможе слухачам Університету третього віку стати досвідченими користувачами електронного, мобільного банкінгу, застосовувати всі можливості сучасних фінансових технологій із користю для себе.

"Пілотний проект запускається саме у Дніпрі – найбільш розвиненому місті України у питаннях електронних послуг та соціального захисту мешканців. У рамках цього курсу банківські працівники навчать пенсіонерів користуватися послугами інтернет-банкінгу. Черги пенсіонерів у відділеннях – такий собі український стереотип – вже відходять у минуле", – зазначив зі свого боку голова правління державного банку ПриватБанк Петро Крумханзл.

Навчальна програма буде інтерактивною й включатиме важливі для пенсіонерів теми, серед яких – онлайн-банкінг, робота з пристроями самообслуговування, питання фінансового планування і, що особливо важливо, фінансового захисту.

"Один з уроків буде повністю присвячений хитрощам, з допомогою яких шахраї зазвичай намагаються заволодіти грошима клієнта. Ми плануємо, що програма буде безстроковою. Викладатимуть кваліфіковані фахівці – менеджери проектів. З одного боку, ми допомагатимемо людям, а з іншого – одразу отримуватимемо відгуки та зможемо покращувати наші сервіси", – розповів розробник курсу, керівник департаменту маркетингу та менеджменту ПриватБанку Микола Щербина.

Записатися до Школи фінансової грамотності Університету третього віку можна, зателефонувавши на гарячу лінію Дніпровської міської ради за номером: 732-12-12.