У детей в ОРДЛО появится возможность подготовиться к ВНО. Это сшивание Украины – Степанов

До старта тестов ЗНО в Украине осталось меньше четырех месяцев. Все, кто собирается поступать в вузы, засели за подготовку. Уже в ближайший вторник, 6 февраля, стартует регистрация участников внешнего независимого тестирования. А за день до этого события глава Одесской областной госадминистрации Максим Степанов планирует вывести на всеукраинский уровень образовательную онлайн-платформу Be Smart.

Бесплатная программа помогает ученикам быстро подтянуться по ключевым предметам. В Одесской области она уже доказала эффективность. Максим Степанов как автор проекта рассказал "Обозревателю" о нем подробнее.

- Как появилась образовательная платформа Be Smart, и чем она отличается от других курсов?

- Я создавал этот продукт как коммерческий. Поэтому изначально он задумывался, как лучшие образовательные курсы на украинском рынке. В создании платформы приняли участие непосредственно авторы школьных учебников: Оксана Данилевская, (Украинский язык и литература), Ольга Дудар (История Украины), Дмитрий Номировский, Михаил Якир, Аркадий Мерзляк, Виталий Полонский (Математика), Ярослава и Сергей Межжерины (Биология), Наталья Мациевская (Английский язык).

Пресс-служба ОГА

После назначения на должность главы областной госадминистрации я обнаружил, что Одесская область по среднему балу ЗНО находится на 23 месте в стране, и решил, что Be Smart должен стать бесплатным. Мы провели масштабную презентацию проекта в Одессе, внедрили его в школах, и результат не заставил себя долго ждать.

- А конкретнее?

- Яркий пример – английский язык. В 2016 году Одесская область была на 16 месте по результатам ЗНО с высоким баллом (от 180 до 200). Сейчас мы на первом месте. И это при том, что стартовала программа в начале апреля! По химии мы поднялись на семь позиций. По географии – на пять. Сами судите, хороший ли это результат. Все дело в том, что лекции и другие материалы для Be Smart готовились лучшими учителями страны.

- Лучшие учителя – это хорошо. Но почему выпускник должен пользоваться вашей платформой? Почему родителям не отдать ребенка на какие-то курсы или дополнительные уроки?

- Думаю, нужно только приветствовать, если родители будут отдавать детей на любые образовательные курсы – платные и бесплатные. Главное, чтобы у детей была возможность учиться. Ничего не мешает ребенку, который занимается на коммерческих курсах, зарегистрироваться на Be Smart. Практика показывает, что результаты ЗНО детей, которые готовились с помощью Be Smart, в среднем выше на 20-25 баллов, чем у остальных.

- Но для доступа к лучшим технологиям у отдаленных населенных пунктов должен быть интернет, не так ли?

- Когда я пришел на пост главы Одесской областной госадминистрации, интернет имели только 32% школ. За 2017 год мы довели этот показатель до 97%. Мы провели интернет почти во все школы. Теперь мы занимаемся обустройством в этих школах Wi-Fi-сетей, и к концу учебного года планируем эту работу закончить.

- Вы вместе с министром образования Лилией Гриневич решили заняться продвижением этой образовательной платформы на всю страну?

- Скорее вся страна, наблюдая успехи Одесской области, хочет внедрить этот опыт. Очень важно, что министр Лилия Гриневич понимает важность дистанционного образования, и поддержала проект Be Smart. Мы запускаем образовательную платформу, которая позволит подготовиться к ЗНО всем украинским детям, в том числе и на оккупированных территориях.

Зеркало недели

- Вы хотите сказать, что Be Smart будет доступен в ОРДЛО и Крыму?

- Там живут украинские дети, у которых просто нет другой возможности получить украинское образование. Это реальное сшивание страны, не на словах, а на деле. Мы ведь понимаем, в какой атмосфере там живут украинские семьи. Сложно даже представить, чтобы они начали искать там репетитора украинского языка. Это будет, по меньшей мере, небезопасно. Be Smart дает возможность любому ребенку на оккупированных территориях воспользоваться бесплатными обучающими курсами, подготовиться к тестам, приехать на освобожденную территорию, и пройти ЗНО. У каждого выпускника, где бы он не находился, должно остаться право поступить в хороший украинский вуз.

- И напоследок вопрос к вам как к автору этого проекта. Он явно стоил недешево. Зачем это вам?

- С моей стороны это филантропия. Лучший возврат инвестиций от этого проекта – горящие глаза школьников, которые с интересом готовятся к ЗНО. Обычно сдавать тесты никто не любит, но оказалось, что и подготовку к ЗНО можно сделать увлекательной. Пример Одесской области показал, что Be Smart дает реальную возможность улучшить свои балы во время внешнего независимого оценивания. Я рассчитываю, что 2018 году средний бал ЗНО вырастет во всех регионах страны.