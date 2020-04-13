Нардеп Вельможный с подозрением на коронавирус заболел пневмонией

Глеб Иванов Общество 11:04, 13.04.2020 Обновлено: 13:07, 13.04.2020

У народного депутата из группы "Довіра" Сергея Вельможного, у которого подозревают коронавирус, обнаружили двустороннюю пневмонию.

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Об этом политик написал на своей странице в Facebook в понедельник, 13 апреля. Вельможный сообщил, что прошел компьютерную томографию легких, которая показала осложнения.

"К сожалению, мои друзья, это случилось. Прошёл компьютерную томографию лёгких. Результат – двухсторонняя пневмония. Нет слов, я подавлен..." – написал депутат.

Facebook/Сергей Вельможный
У Сергея Вельможного диагностировали двустороннюю пневмонию
Facebook/Сергей Вельможный

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вельможный подтвердил, что у его сына диагностировали коронавирус.

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