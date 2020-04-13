У больного коронавирусом нардепа Вельможного начались осложнения

У народного депутата из группы "Довіра" Сергея Вельможного, у которого ранее диагностировали коронавирус, обнаружили двустороннюю пневмонию.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook в понедельник, 13 апреля. Вельможный сообщил, что прошел компьютерную томографию легких, которая показала осложнения.

"К сожалению, мои друзья, это случилось. Прошёл компьютерную томографию лёгких. Результат – двухсторонняя пневмония. Нет слов, я подавлен...", – написал депутат.

Facebook/Сергей Вельможный

У Сергея Вельможного диагностировали двустороннюю пневмонию Facebook/Сергей Вельможный

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