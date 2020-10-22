Депутат Соболев, потерявший 3-летнего сына при покушении на него, снова стал отцом
У депутата Киевского областного совета, бизнесмена Вячеслава Соболева, на которого в декабре 2019 года в Киеве было совершено покушение, родился сын.
Радостной новостью поделилась его жена Инна 21 октября на своей странице в Facebook.
"Сыночек, ты к нам сегодня вернулся", – подписала она снимок из роддома.
Соболев в комментарии изданию "Страна" сказал, что сына назвали Сашей, как и их с Инной трагически погибшего ребенка.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве 1 декабря обстреляли автомобиль Range Rover депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.
В результате покушения от ранения в голову погиб 3-летний сын депутата Александр. Сам политик во время инцидента не пострадал.
Соболев несколько лет находился в жестком конфликте с влиятельным "донецким" судьей. Ему и его семье поступали угрозы, в частности физической расправы.
2 декабря стало известно о задержании двух подозреваемых в покушении на Соболева. Они – экс-бойцы УДА.
Выяснилось, что во время инцидента выстрел осуществлялся не из автомобиля (как сначала считалось), а из здания.
Одним из подозреваемых в убийстве 3-летнего сына Соболева оказался 20-летний Андрей Лаврега.
Также в сети появилось фото добровольца УДА Евгения Семенова, второго подозреваемого в покушении на депутата.
Задержанным за убийство трехлетнего мальчика объявили о подозрении.
Шевченковский районный суд Киеве 4 декабря избрал меру пресечения подозреваемым в убийстве ребенка. Их арестовали на 2 месяца без права внесения залога.
По словам народного депутата 8-го созыва Игоря Мосийчука, организатором покушения на Соболева оказался Абуев.
Сам Абуев заявил, что непричастен к преступлению.