Депутат Соболев, потерявший 3-летнего сына при покушении на него, снова стал отцом

Obozrevatel Общество 10:52, 22.10.2020 Обновлено: 11:14, 22.10.2020

У депутата Киевского областного совета, бизнесмена Вячеслава Соболева, на которого в декабре 2019 года в Киеве было совершено покушение, родился сын.

Радостной новостью поделилась его жена Инна 21 октября на своей странице в Facebook.

"Сыночек, ты к нам сегодня вернулся", – подписала она снимок из роддома.

Соболев в комментарии изданию "Страна" сказал, что сына назвали Сашей, как и их с Инной трагически погибшего ребенка.

Сын Инны – 3-летний Александр погиб почти год назад
Facebook Инна Соболева

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