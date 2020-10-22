Депутат Соболев, потерявший 3-летнего сына при покушении на него, снова стал отцом

У депутата Киевского областного совета, бизнесмена Вячеслава Соболева, на которого в декабре 2019 года в Киеве было совершено покушение, родился сын.

Радостной новостью поделилась его жена Инна 21 октября на своей странице в Facebook.

"Сыночек, ты к нам сегодня вернулся", – подписала она снимок из роддома.

Соболев в комментарии изданию "Страна" сказал, что сына назвали Сашей, как и их с Инной трагически погибшего ребенка.

Сын Инны – 3-летний Александр погиб почти год назад Facebook Инна Соболева

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