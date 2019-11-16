У Авакова задумали "церковную" реформу полиции: что это значит

"Для поддержки психического здоровья" сотрудников в Национальной полиции Украины могут ввести капелланскую службу.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с капелланами силовых структур США, сообщает пресс-служба МВД. Такая идея возникла у министра после общения с Всеукраинским советом церквей.

По словам Авакова, многие сотрудники МВД являются участниками боевых действий.

"В условиях войны на востоке и будущего мира роль церквей очень сильная", - считают в министерстве.

В полиции может появится капелланская служба

Там напомнили, что капелланская служба внедрена уже в структуру Нацгвардии и Госпогранслужбы. В НГУ даже разработали и изготовили "мобильный комплекс духовной поддержки".

"Нужно также повышать осведомленность сотрудников по этому вопросу и создавать доступные программы для поддержки психического здоровья", - отметил Аваков.

Капелланы силовых структур США выразили готовность помочь укрепить институт капелланстава в Украине.

Как писал OBOZREVATEL, в районе Попасной Луганской области террористы обстреляли машину Вооруженных сил Украины, в результате погиб капеллан, четверо военных получили ранения.

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