У 10 хасидов в Украине нашли коронавирус, – мэр Умани

У десяти хасидов, которые прибыли с паломничеством в Умань, тест на коронавирус COVID-19 оказался положительным.
Вместе с тем, четверо из них при повторном тестировании получили отрицательный результат. Об этом рассказал мэр Умани Александр Цебрий в эфире телеканала ZIK.
"На сегодня, по информации Министерства внутренних дел и Миграционной службы, на территории города находится 2,5 тыс. паломников-хасидов. Мы провели ПЦР-тестирование за средства самих паломников и обнаружили 10 COVID-положительных паломников. Из них четверо повторно были оттестированы, и тест у них негативный – это говорит о том, что они считаются выздоровевшими. А шесть – COVID-положительных", – отметил глава города.
Кроме этого, Цебрий рассказал, что больные находятся в отеле, который выделили брацлавские хасиды под заведение, где будут находиться COVID-положительные паломники с легкой формой болезни. Тех людей, у которых будет выявлена средняя или тяжелая степень течения болезни, будут госпитализировать в инфекционное отделение городской больницы.
По словам мэра Умани, на COVID-19 уже протестировали порядка 400 хасидов. В то же время он отметил, что точное количество хасидов в городе ему неизвестно.
"Я не могу сказать, сколько их точно, их никто не считал. У меня точной цифры нет. Никто не перечислял, сколько их находится на территории города. Я руководствуюсь такими статистиками, которые мне дала миграционная служба", – отметил Цебрий.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина ввела ряд ограничений в Умани на время празднования еврейского Нового года.
На украинскую границу с Беларусью тем временем прибыли около 1,5 тысячи хасидов. С ними лично встретился глава ГПСУ Сергей Дейнеко и призвал уважать законы и правила Украины.
Из-за попыток иностранных граждан проникнуть на территорию Украины на границу с Беларусью стянули резервы Государственной пограничной службы, а также подразделения Нацполиции, НГУ и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Кроме того, Украина была вынуждена ограничить движение на пункте пропуска "Новые Яриловичи", где хасиды заняли проезжую часть.
Также для обеспечения порядка пограничники перекрыли дорогу военной техникой.
Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, а также МИД Израиля выступили за пропуск Украиной паломников-хасидов.
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