Юмористическая студия "Квартал 95" пришла к выводу, что в цвете последних политических событий, создается впечатление, что в Украине проще уволить всех новых чиновников, чем посадить хотя бы одного старого.

На YouTube-канале "кварталовцев" появилось видео, в котором они потроллили своего бывшего лидера и нынешнего президента Украины Владимира Зеленского за то, что он не выполняет обещание посадить всех нарушителей законов, которые роботают или работали в украинском правительстве (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

В эфире программы "Вечерний Квартал" они пофантазировали, что происходило в кабинете экс-генпрокурора Руслана Рябошапки за день до его увольнения.

"Квартал 95" затроллил Зеленского из-за главного обещания Кадр из видео

В видео можно увидеть, как Зеленский отчитывает Рябошапку за то, что тот не устраивает обещанные "посадки" чиновников.

"Рябошапка, не сади сидевшую, не сади судившую, у тебя одни поговорки! Их что, по фракциям сажать?" – возмутился президент Украины.

"Квартал 95" затроллил Зеленского из-за главного обещания Кадр из видео

В первую очередь Зеленский предложил посадить бывшего президента Украины Петра Порошенко и обратился за помощью к главе Беларуси Александра Лукашенко. Однако тот не понял в чем проблема "посадок":

"У вас тюрьмы закончились? В чем проблема?".

В сети пошутили над данным видео и написали в комментариях, что "это не смешно, а грустно".

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Интернет-пользователи возмутились, почему Зеленский не может сделать простое дело.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Квартал" высмеял дизайнерские маски в Раде. Они заявили, что "это больше похоже на часть женского белья".

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