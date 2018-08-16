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Айдер Муждабаев
Айдер Муждабаев
ЖурналистВсе статьи автора

Тысячи украинцев сидят в тюрьмах РФ за надуманные обвинения

3.3т

"В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена". Министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал новые ограничения в транспортном сообщении с Россией, которые будут касаться не только железнодорожного пассажирского сообщения, о котором он говорил ранее. – Ред.

Я за любые ограничения любых отношений с Российской Федерацией пока идет война, до той поры, пока Россия не вернула нам Крым и Донбасс и не выплатила нам репарации за ущерб, и не выплатила денежные компенсации всем семьям погибших и всем раненым нашим бойцам, и всем вынужденным покинуть свои дома в Крыму и на Донбассе.

Россиян и так мало ездит сюда, и будет ездить еще меньше. Если граница не закрыта сама по себе, будут ездить на автобусах, на бла-бла карах, на чем угодно. Но Омелян прав в том смысле, что государство не должно в этом помогать: если хотите, поезжайте сами, нанимайте машину, что угодно, но государство должно иметь минимальные отношения с Российской Федерацией в период до того момента, о котором я сказал.

Я уверен, что все равно будут найдены какие-то транспортные лазейки: машины, автобусы и т.д., но государство в этом участвовать не должно. Я объясню, почему.

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Вы помните, что недавно задержали проводника поезда Киев-Москва? Одно дело, когда человек едет сам туда, сам берет на себя эти риски, хотя и МИД предупреждал, все предупреждали, что ехать туда опасно, никто вас не защитит. И тысячи украинцев сидят в тюрьмах РФ за подброшенные наркотики, за всякие надуманные обвинения, и защитить их невозможно. Каждый, кто едет туда, должен осознавать степень риска, что он может быть следующим. Это первое.

И второе. Государство не должно рисковать своими сотрудниками, как в случае с проводниками поездов. Это государственные работники, которые вынуждены туда ехать. И вот один из них сел в российскую тюрьму. Я полностью поддерживаю Володю Омеляна, потому что считаю, что ни он, ни государство не должно на себя брать ответственность, отправляя людей туда. Частным образом – вы сами за себя отвечаете, но государство в этом, в этих рисках содействовать не должно для безопасности и свободы граждан Украины.

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Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

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Автор
Айдер МуждабаевАйдер Муждабаев
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
Россия
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Нужно прекращать не только ЖД сообщение с кацапней, но и автобусное тоже. А самое правильное это вводить визовый режим с кацапстаном. Не хрен им в Украину шастать
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Syitnik Gena
Syitnik Gena
Levitsky Valery, ага, и своих из России заберите!
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Тезиков Александ
Тезиков Александ
Levitsky Valer,Укpаинским законом от 14 год запpещен вьезд на Укpаину всем лицам мужского пола от 16-до 65 лет.К вам,звиняюсь могут поехать только пенсионеpы,дети,и женщины.Нооо....Пенсионеpы не хотят с голоду сдохнуть,детишки боятся без пап,ну а мамы не дуpы губить подpостковое сознание укpаинскими бpеднями.так что движняк пока одностоpонний с Укpаины на Москкву.Это pабам доpогу пеpекpывают.нефиг pабам заpабатывать звонкую монету,пусть фуячат дома за бесценок.
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Тезиков Александ
Тезиков Александ
Аркадий получил три выстрела в спину при входе в свою квартиру. Он ходил в магазин за покупками, возвращался… От трех выстрелов в спину он скончался в карете скорой помощи. Это все, что я знаю. НОВОСТИ Аркадий Бабченко убит в Киеве Я могу только одно добавить, что убит величайший журналист, которому равных нет вообще в русскоязычном пространстве. Убит порядочнейший человек. Заказчики и виновники убийства - это государство Российская Федерация. Никому другому он вообще никогда не мешал. Это был честнейший и добрейший человек. Вот и все.Аpкадий Муждабаев. ПОМНИМ,ПОМНИМ...ГЫ-ГЫ
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СвоЙский МакСим
СвоЙский МакСим
Украинцы вообще все Святые, и рождаются с крыльями на спине. Многие в это верят, живут с этим, скачут и орут "Слава Усрине!". Это их выбор. А тысячи украинцев БУДУТ сидеть, потому что ВОР должен сидеть в тюрьме!
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Syitnik Gena
Syitnik Gena
СвоЙский МакСим, нынешние рождаются с кастрюлей на головушке.
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Duremar Vladimir
Duremar Vladimir
sokolov ruslan, говноеб, ну и хули ты тогда сидишь на обдристанном от страха диване? Пиздуй Неньку защищать, энурезник заднеприводный.
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