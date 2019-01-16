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Тысячи дезертиров: в Минобороны рассказали о бегстве украинских военных

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Количество дезертиров в украинской армии достигло 9268 человек.

Об этом на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны сообщил первый заместитель министра обороны Иван Руснак, пишет Униан. Он прокомментировал законопроект о "приостановление военной службы".

"Это связано с тем, что на сегодня 9268 человек дезертировали из Вооруженных сил Украины. Поэтому это понятие будет применено к лицам, которые самовольно оставили воинскую часть, дезертировали с военной службы или добровольно сдались в плен", – сказал он.

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Насчитали около 10 тысяч дезертиров

Насчитали около 10 тысяч дезертиров

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Примечательно, что эти военные будут признаны такими, что не выполняют свои военные обязанности, и будут исключены из численности ВСУ. "Это решение даст возможность доукомплектовать ВСУ на 9 тыс. 300 человек, которые сегодня фактически являются вакантными", – добавил Руснак.

Также он предложил, чтобы за этими дезертирами сохранялась заработная плата и статус военнослужащего, за исключением, когда в отношении их будет вынесен обвинительный приговор, что вызвало споры среди членов Комитета.

Иван Руснак

Иван Руснак

РБК Украина

Итогом стало решение рекомендовать парламенту принять законопроект №9454, который позволит доукомплектовать ВСУ почти на 10 тыс. человек вместо тех, кто дезертировал или добровольно сдался в плен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Комитет по вопросам здравоохранения ВРУ обратился в Кабмин и СНБО с предупреждением об опасности вакцинации.

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Место
Украина
Тег
Министерство обороны Украины
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Rusnak Gulnara
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