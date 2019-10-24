Тыква, рис и монеты: озвучен оригинальный ритуал на Хэллоуин

Астролог Эфа Форина рассказала о том, что на Хэллоуин можно провести ритуал на защиту дома.

Для ритуала потребуется одна небольшая тыква, рис и монеты, – пояснила она в блоге OBOZREVATEL.

"Берем тыкву, срезаем верхушку, вынимаем семена и мякоть. Кладем на дно рис из расчета 3 ложки на каждого члена семьи. Например, если в семье 4 человека, кладем 12 ложек риса. Далее кладем монетки – тоже по 3 на каждого члена семьи", – рассказала она.

На Хэллоуин можно провести обряд на защиту дома

По словам астролога, далее необходимо закрыть тыкву "крышкой" и оставить на всю ночь у входной двери.

Эфа Форина уточнила: в отличие от традиционных тыкв на Хэллоуин, в эту тыкву не нужно помещать свечу. Но в эту ночь обязательно нужно зажечь свечи в доме – "согласно поверьям, они отпугивают злых духов", – пояснила она.

На следующий день, 1 ноября, эту тыкву необходимо вынести на природу, чтобы "задобрить духов природы".

Напомним, ранее OBOZREVATEL предложил идеи жутких поздравлений с Хэллоуином и оригинального хэллоуинского маникюра.

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