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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
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Ты вернешься в Москву, Аркадий

Дорогой Аркадий, ты был одним из лучших людей на этой войне, на фронте и далеко за фронтом. Ты не был журналистом новостей, ты был журналистом принципов, одним их тех, кто создает рамки морали и чувств, и вне которых новости воспринимать нельзя и без которых новости не существуют. Ведь и война идет за смыслы, за правду, за мораль, и победа начинается с объяснения - за что именно мы сражаемся.

Знал ли Бабченко об угрозах? Конечно, знал! Он получал угрозы в России, он был вынужден оставить Россию из-за реальной опасности для жизни, он получал угрозы в Украине, это была часть его работы, его служения журналистике, такие угрозы - это тоже часть профессии. Аркадий писал только о России и войне против Украины, никаких других тем у него не было, он больше ни о чем не писал и не говорил.

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Аркадий Бабченко мог стать жертвой случайного выбора

Аркадий жил на войне каждый день. Потому что это не украинская война - это война с ложью, с лицемерием, страхом, которые правят в России, и которые пытаются уничтожить Украину.

И линия фронта у каждого проходит в душе - ты готов сражаться, ты готов быть впереди?

Без сомнения, Аркадий Бабченко убит в столице Украины российскими спецслужбами также как были убиты ранее другие люди, кто защищал Украину и боролся с путинским режимом:

Павел Шеремета, Денис Вороненков, Темур Махаури, Максим Шаповал, Амина Окуева.

Новости
Убийство Аркадия Бабченко: одна из версий

Самая большая угроза для путинской России - это свобода. И о смыслах этой свободы писал Аркадий. Самый яркий и острый русскоязычный журналист, один из самых талантливых людей, которые посвятили свою жизнь разоблачению путинского режима.

25 августа 2017-го Аркадий написал:

"Я обязательно вернусь в Москву. Есть у меня там еще одно дельце. На первом же "Абрамсе", который будет идти по Тверской, в люке, под флагом НАТО, буду торчать я. А благодарные россияне, забыв про Крым, будут кидать освободителям цветы и, опуская глаза, просить гуманитарной тушенки. И пинать ногами памятник Путину, говоря, что они не знали и в душе всегда были против.

Запомните этот твит".

Ты вернешься, Аркадий. Твое имя, твои портреты, правда, которую ты отстаивал вернутся в Россию, после того, как мы выиграем войну, освободим Украину, и вслед за нами свобода вернется и в РФ.

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Автор
Юрий БутусовЮрий Бутусов
Тема
Убийство Аркадия Бабченко
Персона
Аркадий Бабченко
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Юрия Бутусова
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