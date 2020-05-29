Сегодня будет интересный пост из уже полюбившейся читателем рубрики кинообзоры — я давно хотел написать обзор про пост-советский фильм "Ты у меня одна", и вот наконец-то делаю это) Для тех, кто не смотрел кино, вкратце расскажу — фильм снят в первые пост-советские годы (если быт точным — он вышел в 1993 году) и рассказывает про историю несчастной любви американской бизнес-леди (в прошлом гражданки СССР) к нищему советскому инженеру и бывшему боксёру.

Лично мне во всей этой истории интереснее всего было посмотреть на нищий быт и безысходность жизни бывшего советского инженера — в фильме наглядно показана нищета, в которой вынуждена была жить советская интеллигенция и полное отсутствие возможности что-то поменять в этой жизни (возможность появилась только в девяностые годы), пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о нищей жизни советских инженеров, показанной в старом фильме.

Вкратце о сюжете.

Давайте кратенько пробежимся по сюжету и тем реалиям жизни, в которых был снят фильм. Действие ленты происходит в 1992 году, буквально месяцы спустя после распада СССР. Напомню, что фильм вышел в 1993-м году, так что в нём рассказывается о совсем недавнем прошлом, которое показано достаточно правдиво — это уже после 2010-х годов начали появляться сказки о "богатой и привольной жизни обычных советских граждан в бесплатных квартирах".

Главный герой фильма — инженер Евгений Тимошин (в исполнении артиста Збруева). В юности Евгений был профессиональным боксёром и выступал на ринге. В одно из таких выступлений в Евгения влюбляется девушка Аня, но отношений у них не получается — Аня вскоре уезжает с родителями в США, а Евгений женится на другой. Став в США успешной бизнес-вумен, Аня возвращается в пост-совок, чтобы забрать Евгения в красивую жизнь, но он остаётся верен жене.

О совковости самого сюжета мы ещё поговорим ниже, а пока давайте посмотрим на быт обычного советского инженера и его "бесплатную квартиру".

Нищий быт советского инженера.

Евгению Тимошину по фильму уже далеко за 40 и у него есть относительно взрослая дочь — но к такому возрасту Евгений обзавёлся только говняной "бесплатной" советской квартирой, которую сами герои фильма называют не иначе, как "конура". Квартира представляет собой какой-то жуткий проект то ли гостинки, то ли малосемейки и состоит из маленькой комнаты площадью не более 12 метров и микроскопической кухни с узким окном. Вот на этом кадре видна вся целиком квартира семьи инженера Тимошина:

Взрослая дочь Евгения живёт за шкафом — точнее, за полированным сервантом, уставленным хрусталём и прочими советскими "ценностями". В совке очень многие семьи жили именно в таких стеснённых условиях — однажды я уже рассказывал о нищих советских квартирах; в одной из таких квартир в тёмном углу за полированным сервантом жил за сервантом мой одноклассник по имени Женя.

По сюжету фильма в "конуре" раздаётся поздний телефонный звонок, и инженер Тимошин заглядывает за шкаф, чтобы проверить, спит ли его дочь:

Далее нам показывают это самое зашкафное спальное место и личное пространство дочери инженера Евгения Тимошина по имени Ольга. Метра два квадратных, не более:

Квартиру молодой перспективный инженер Тимошин получил ещё в застойные годы, когда Брежнев каждый день рапортовал о всё улучшающейся жизни советских людей и время от времени награждал себя всё новыми медалями и орденами дружественных стран. Судя по видео, в бесплатной брежневской конуре инженера Тимошина по высоте не более 2 метров и 20 сантиметров — и периодически по ходу сюжета инженер Тимошин (человек среднего роста) бьётся головой о низко висящую дефицитную и ценную хрустальную люстру:

Помимо перегороженной шкафом комнаты и микроскопической кухни площадью не более 3-4 квадратных метров в бесплатной квартире есть ещё прихожая — по размеру она напоминает коробку от не самого гигантского холодильника.

Ну а сексом семья Тимошиных занимается в микроскопической ванне на фоне прищепок с висящими длинными мокрыми носками, пожелтевшим змеевиком и облупленной плиткой голубоватых оттенков. Судя по тому, как обыденно и буднично супруга инженера становится в позу — это многолетняя практика семьи Тимошиных, ну а то что дочка Ольга ещё не спит — так это ничего, во первых можно постараться громко не стонать (закрыв рот носком), а во вторых — взрослая уже, ничего страшного, если услышит.

Помимо секса, все другие отношения семьи Тимошиных выясняются также посреди этой конуры общей площадью не более 20 квадратных метров. Эх и хорошо в СССР жили, бесплатные квартиры у всех были!

Совок в головах. Как всё было бы на самом деле.

Но самое интересное в этом всём даже не бесплатная конура и секс в ванной под звуки соседской дискотеки этажом выше. Интересно то, насколько прочно совок засел в головах всех героев фильма, а также заодно и сценариста с режиссёром. Лейтмотив фильма вращается вокруг "двадцатилетней любви" Ани (ставшей ныне успешной бизнес-вумен в США) к нищему советскому инженеру Жене, который на протяжении жизни в убогом совке не добился ровынм счётом ничего, живёт в трущобах, терпит унижения от начальства в НИИ и по ночам подрабатывает ночным сторожом в совковом гастрономе.

Создатели фильма плохо знают психологию таких женщин как Аня и женщин вообще — они любят победителей. Именно поэтому Женя когда-то понравился Ане — он победил на ринге и в советской системе ценностей и был тем самым "победителем". Но с годами от того юноши ничего не осталось — бессмысленные комсомольские лозунги и соревнования по боксу закончились, и в итоге остался только нищий и потрёпанный жизнью несчастный человек, затюканный начальством инженер в говняной бесплатной квартире (как и в фильме "Афоня"), который собирает последние копейки чтобы на фоне серванта с хрусталём и побитого молью ковра встретить гостью из США — сделать два салата, купить банку шпрот и бутылку водки:

Как всё было бы на самом деле? Я думаю что бизнесвумен Аня давно забыла бы про своё увлечение юности, и нашла бы своё счастье в США среди людей своего круга — улыбчивых, позитивных и успешных. И даже если бы Аня и увиделасть с инженером Женей в пост-совке — то его общая потрёпанность, потухший взгляд и убогая жизнь вызвали у неё бы лишь жалость — она бы помогла Жене деньгами, но ни о каких показанных в фильме отношениях (и тем более о сексе на продавленном диване в говняной бесплатной квартире) не могло бы быть и речи.

О чём бы они общались после секса? Женя рассказывал бы американской бизнес-вумен о том, что его заставляют мыть окна в родном НИИ, а грузчик в магазине хотел украсть ящик сливок? Или о том, как тихо трахаться в ванной с драным носком во рту, чтобы дочка не услышала?

Женя Тимошин — это позднесоветская (или, если хотите, раннероссийская) копия другого киношного Жени —Жени Лукашина из фильма "Ирония судьбы". Почему-то в этой системе ценностей превозносятся всякие неудачники (живущие с мамами либо в бесплатных 20-метровых конурах), к которым на голову вдруг сваливаются на голову Барбары Брыльски и американские миллионерши. Видимо, сказка про Емелю слишком сильно подействовала на некоторых в детстве...

Такие дела.

А что вы скажете об этом фильме и показанном там убогом совке?

Напишите в комментариях, интересно.

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