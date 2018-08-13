"Ты — сопля!" Конфликт женщины с ребенком в Житомире вызвал острый спор в сети

В сети вызвало большой ажиотаж видео из Житомира, на котором запечатлен конфликт агрессивно настроенной женщины с мальчиком, который играл мячом возле ее окна (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

На кадрах видно, как женщина из-за приниципиальной оборонительной позиции ребенка впадает в ярость и помимо оскорблений даже пытается применить к нему силу. Ролик опубликовала жительница города Антонина Горошко на своей странице в Facebook.

"Вокзальная,12,подъезд 4. Ребенок просто играл с мячом", — написала она в посте. В частности, в диалоге слышно, как женщина предъявляет школьнику претензии за то, что тот играл мячом недалеко от ее окна, а не на детской площадке. В ответ на это мальчик возразил ей, что мама разрешает ему гулять только возле подъезда.

Однако агрессивная жительница дома продолжала говорить с ребенком на повышенных тонах, и он напомнил, что она не приходится ему никем. Более того, мальчик обратился к ней на "ты". Это еще больше взбесило женщину, и она замахнулась на него рукой, а также обозвала "с*куном" и "соплей".

За двое суток видео собрало 77 тыс. просмотров, около 2 тыс. репостов и более 220 комментариев. Примечательно, что в обсуждении люди разделились на два лагеря — одни осуждали неадекватное общение женщины с ребенком, а другие критиковали недостаток воспитания мальчика.

"Чужого ребенка поучить жизни — это мы любим", "А не боятся потом аналогичного "ляща" от папы мальчика получить?", "Ей, видно, дома было скучно, решила над ребенком поизганяться. Шок!!! Как можно себя так вести","Как та мадам общается с ребенком, так ей и отвечают", — пишут сторонники позиции ребенка.

"Ребенок не хамло, а защищает себя. На его возраст он правильно себя ведет. Ведь какое право она имеет на то, чтобы ему рассказывать , как себя нужно вести и тыкать? Она что, думает взрослая и все дозволено?", "Конфликт на ровном месте развела. А из-за чего? Из-за совкового менталитета. Раз я старше, значит у меня больше прав", "С этой женщиной, видно, так же родители в детстве общались, вот что выросло до этих лет — то выросло", "Мальчик молодец. Дал отпор глупой совкухе", — высказывают свое мнение их единомышленники.

"Ну да, если родители не учат ребенка жизни, то приходится делать это другим", "Да они оба хамы, что баба, что мальчик", "Действительно, у женщины, видать, из-за возраста, а у ребенка из-за нехватки воспитания!", "Невоспитанный пацан. Детская площадка есть? Пусть шурует туда мячом хлопать. Сделали замечание нормально сначала, извинился и пошел играть на отведенное место, а не стоять и огрызаться", "Дефект воспитания ребенка", "Дети тоже могли бы культурней разговаривать", — пишут желающие вступиться за женщину.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня в городе Вишневое Киевской области пьяный помощник народного депутата от БПП Юлия Мамчура ранил ребенка резиновой пулей из травматического оружия.