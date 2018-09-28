Пенсия он кто?

Короче, чо так получается - хочешь сделать хорошее дело и обязательно приключения на ж*пу?

Возвращаюсь чуть раньше. Решил заехать к дедушке Карины, чтобы показать её фото из Турции. Стою общаюсь. Ещё пару вопросов о Диме.

Тут пьяный в хлам мужик на велике. Сперва проехал. Но метров через 10 передумал. Упал. Встал. Бросил велик. Идёт ко мне. "Ты сапёр или минёр" - спрашивает. Я ему - "Я модный. Я два в одном". Он - "Я серьёзно. У меня мины есть. Забери, если ты сапёр". Как говорится, что у трезвого на уме, то...

Подъехал к его дому. Заходим во двор. Он начинает кучку кирпичей разбрасывать. Ни разу не осторожно. "Отойди!" - говорю. "Не бзди..." - отвечает. Не люблю с пьяными демагогий. Предпочитаю рукоприкладство. Тем более он про мины говорил. А вокруг жилой сектор.

Разобрав кирпичи, пока мужик "добровольно" сидел уже на улице возле машины, нахожу ящик. Иду к машине. Звоню Петровичу. Мужика потянуло во двор. Иду за мужиком. Он уже открывает ящик. Хватает ржавый заряд для СПГ, подготовленный для стрельбы. Опять я не люблю демагогию. Опять мужик "добровольно" сидит возле машины на улице.

Пока подъезжал Петрович, мужик решил "добровольно" признаться, что "п*здил металл на Борисовке (район города) и нашёл в одном доме ещё 10 шт. противопехотных мин. И что они во взведённом состоянии". Петрович с Ромой остались возле "клада". Я поехал с мужиком к дому, где он когда-то нашёл мины. Пока в доме мужик искал кресло, под которым были мины, я нашёл ещё один заряд для "сапога".

А ведь я хотел только порадовать дедушку фотографиями Карины. А выходит Пенсия кто? Пенсия, с*ка, "бомбоискатель".