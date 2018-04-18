Продолжаю публиковать отрывки из своей книжки МАНДРЇВКА ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ ФЕЙСБУЧНОГО ЧЕРВЯ ПО УКРАИНЕ. Я совершила это путешествие перед самым началом войны, в конце марта-начале апреля 2014 года, когда никто, даже самые отъявленные пессимисты, и не подозревал, какая кровавая бойня и мучения ждут Украину впереди...

книжка вышла в издательстве Дух и Литера в Киеве, а потом и в Москве.

ИЗ ГЛАВЫ ЖИТОМИР и КОРОСТЕНЬ (10 апреля 2014 года)

Расстояние от Ивано-Франковска до Житомира ― пятьсот километров, но прямого поезда нет, пришлось мне пересаживаться на электричку в небольшом городке Коростене.

История Коростеня, столицы древлян, которому недавно минуло 1300 лет, крайне любопытна, хотя и не очень известна. Мало того что его в свое время, разъярившись и желая отомстить за смерть князя Игоря, сожгла княгиня Ольга, которую теперь здесь, простив пожарище, очень почитают и даже проводят концерт православной песни в день ее рождения, так Коростень еще умудрился на один день стать столицей Украины. Сделала это Украинская Народная Республика 12 февраля 1918 года, чтобы утвердить новый герб, ― по закону знаки государственной власти можно было менять только в столице, а в Киеве на тот момент уже была советская власть. Герб ― золотой трезубец ― одобрили в штабном вагоне прямо на вокзале. Большевики, как известно, предпочли для своего герба более радикальные предметы. Трезубец вернулся на Украину в 1991 году.

Про герб и Коростень я узнала из памятной доски, установленной в 2006 году на той самой платформе, где стоял вагон. Еще Коростень печально знаменит еврейскими погромами 1918‒1920 годов, в которых с позорной кровавой рьяностью и антисемитским ражем участвовали все проходившие через эти места армии. Через четверть века погромы, правда, под другим названием, были продолжены фашистами. Более шести тысяч евреев погибло здесь в сорок третьем, в 1990-м им поставили памятник.

Зато памятник революционеру, зачитавшему телеграмму об установлении советской власти в Киеве, существует гораздо дольше, его же именем названа улица, идущая прямо от вокзала и пересекающаяся с главной широченной улицей Коростыня ― улицей Михаила Грушевского, украинского историка и первого Председателя Рады Украинской Народной Республики.

Ленин в Коростене больше не живет. Он был аккуратно и спокойно демонтирован 22 февраля, уложен на живот и увезен на склад фирмы по изготовлению кладбищенских памятников. Было это сразу после похорон местного жителя Сергея Кемского, убитого снайпером на Майдане.

Шел мелкий противный дождь, и тащиться куда-то в центр не хотелось, да и до электрички оставалось совсем чуть-чуть. Я перешла дорожку и оказалась на небольшом привокзальном рынке, вовсю работающем, несмотря на очень раннюю пору.

И весь этот рыночек, и бабульки, достающие из тряпочек кошельки с денежкой, и крепкие деловитые тетки, снующие туда-сюда с полосатыми китайскими баулами, и ряды козьего молока в пластиковых бутылках из-под ситро, и ветхие велосипеды, и буханка, на которой возят почту, ― все до боли напоминало какую-то российскую провинцию, и опять казалось, что я дома, и никакого Майдана никогда не только не было, но и быть не может.

Все полтора часа до Житомира напротив меня в электричке сидела необъятных размеров женщина в куртке из как бы нубука. На голове у нее был цветастый платок, наспех завязанный под подбородком. Было женщине лет под пятьдесят, сидела она неподвижно, думая о чем-то своем, лишь изредка обтирая усталое лицо большой натруженной монументальной рукой. Вид у нее был совсем простецкий, таких любила изображать в кино великая артистка Мордюкова…

И вдруг я подумала: женщина, ведь ты даже не представляешь, какие счастливые четверть века ты прожила! Ты не тряслась от ужаса, что твоего единственного сына призовут на срочную службу и он попадет на чеченскую войну, первую или вторую, в город Грозный, прямо на штурм, как попали многие молодые российские пареньки; твой брат не служил на подводной лодке, которая утонула, но сигналы из которой шли еще несколько суток, не давая человечеству спать; твоего ребенка не могли сжечь в захваченной школе в Беслане, да и тебя никогда не могли захватить террористы, потому что их в твоей стране никогда не было. Ты не работала на Саяно-Шушенской ГЭС, и лавина беснующейся воды не выбила жизнь из твоего большого тела… У тебя все время сменялась власть ― может, все они были дурные, но хотя бы разные. Тебя не разгоняли на митингах и демонстрациях, не вставали на горло так, что ты могла только хрипеть… Ты просто жила в своей полусонной мирной и ласковой стране, встряхнувшейся один раз в две тысячи четвертом и потом опять погрузившейся в приятную дрему с оранжевыми снами. Тебя целых четверть века вообще никто не трогал и не насиловал, у тебя только самозабвенно, с размахом, крали.

Счастливица!

И вот незаметно из этого покоя и ненасилия выросло целое непоротое поколение, поколение тех, кого не научили бояться.

Оно и вышло на Майдан, как только пролилась первая кровь.

P.S. кому интересна книжка - пишите в личку, ее еще можно купить, но осталось совсем немного экземпляров