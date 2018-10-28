''Ты не человек'': украинских заробитчан массово обманывают за границей

Украинских трудовых мигрантов регулярно обманывают за границей, страны Европейского Союза — не исключение.
Об этом говорится в материале 112.uа. Как оказалось, вместо заработков украинцы часто оказываются в ситуации, когда у них нет ни крыши над головой, ни средств к существованию, ни возможности уехать домой.
"Мы сейчас занимаемся случаем парня, которого в Польшу пригласил его давний знакомый. Он работал в пригороде Варшавы в такси Uber. Парень приехал по безвизу (на 90 дней). Работал 2 месяца. Ему предоставили жилье и автомобиль. Парень 2 месяца проработал, и ему сказали, что он должен 1500 злотых. Забрали у него паспорт и сказали, чтобы отрабатывал. В итоге у него сейчас нет паспорта, и он не может вернуться в Украину, при этом у него истекает срок разрешения на пребывание в стране.
В посольстве он узнал, что за изготовление документа, по которому он может вернуться домой, нужно заплатить деньги, которых у него не было. Но, более того, ему негде жить и приходилось ночевать в машине. Сейчас ему предоставила жилье и купила продукты Международная организация миграции. Мы инициировали обращение в полицию. Вопрос уже решается", — рассказал одну из историй глава профсоюза "Трудовая солидарность" Виталий Махинько.
В таких ситуациях, если человек начинает жаловаться, его могут просто выбросить на улицу. По словам Махинько, одно из самых распространенных нарушений – это когда в большинстве случаев польские работодатели не выплачивают человеку последнюю зарплату. При этом опасность может поджидать не только в Польше или Чехии, но и в более развитых странах, таких как Норвегия, Финляндия или Бельгия.
По словам эксперт по трудовой миграции в Норвегию Дениса Вороненкова, "если ты нелегал, ты не человек, ты всего лишь тень среди людей и должен оставаться тенью". "Ты никак не защищен, не можешь обратиться в полицию, рассчитывать на медицинскую помощь. Был случай, когда украинец, который работал нелегально, сломал ногу. Ему не помогли ни в одном лечебном учреждении Норвегии, потому что у него не было страховки. Все отказали. Пришлось самому, с помощью знакомой медсестры, тоже, кстати, украинки, накладывать себе шину", — рассказал Вороненков.
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Эксперт добавил что, многие работодатели в ЕС недолюбливают украинцев, потому что те могут сбегать.
"Если находят где-то оплату выше, они просто разворачиваются и уезжают, не говоря ни слова. С другой стороны, работодателям приходится мириться с украинскими трудовыми мигрантами, потому что их труд намного дешевле, чем граждан Евросоюза", — подытожил Вороненков.
Совсем "не сладко" приходится тем, кто решил поехать на заработки в Россию. Там в отличие от стран ЕС гораздо выше шансы стать жертвой преступников или карательной машины правоохранительных органов. Правда, возможен и простой "развод".
"Людям предлагали трудоустроиться на должность курьера. Тем, кто согласился работать, давали деньги, чтобы они могли поехать в Москву, а там им давали задание снять квартиру в российском городе – это мог быть Краснодар, Смоленск, Архангельск, города Сибири. После этого люди начинали получать задания доставить товар в какую-то точку. Через некоторое время люди понимали, что на самом деле перевозят наркотики (курительные смеси). Они звонили работодателю и говорили, что отказываются их распространять. Эти смеси запрещены как на территории Украины, так и в РФ. После звонка в течение суток людей находила полиция, находили у них наркотики и закрывали их в СИЗО", — рассказал юрист центра стратегических дел Украинского Хельсинкского союза по правам человека адвокат Евгений Чекарев.
Как ранее писал OBOZREVATEL, Польша стала лидером по приему трудовых мигрантов из Украины.
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